Jedna z największych akcji w historii CBŚP wymierzona w przestępczość farmaceutyczną. Udział wzięła POLADA

Likwidacja 3 fabryk sfałszowanych produktów leczniczych, 6 magazynów z farmaceutykami i ich prekursorami o łącznej wartości około 50 mln zł, przejęcie kilkunastu ton sfałszowanych produktów leczniczych, kilku ton komponentów niezbędnych do ich produkcji, 18 urządzeń wartych około 20 mln zł i zatrzymanie 9 podejrzanych, to efekt wielomiesięcznej pracy policjantów CBŚP i Prokuratury Krajowej.

Podczas ogromnego przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło ponad 130 funkcjonariuszy, policjantom CBŚP wsparcia udzielili eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), Żandarmerii Wojskowej, Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), a także Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (European Anti-Fraud Ofiice, OLAF).

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie produkowali i sprzedawali sfałszowane produkty lecznicze, głównie sterydy anaboliczne.

W ich ofercie znajdowały się także środki na potencję. Nielegalna produkcja odbywała się w województwach: wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim, następnie za pośrednictwem stron internetowych wprowadzano do obrotu sfałszowany towar. Z ustaleń śledczych wynika, że gang mógł działać od ponad roku.

Była to jedna z największych tego rodzaju akcji wymierzonych w przestępczość farmaceutyczną w historii CBŚP. Jednocześnie zlikwidowano trzy fabryki sfałszowanych produktów leczniczych i znajdujące się tam linie produkcyjne wraz z hurtowymi ilościami komponentów do produkcji leków, a także sześć magazynów z ogromnymi ilościami gotowych produktów leczniczych. Szczegółowe oględziny zabezpieczonego towaru wciąż trwają i dopiero po precyzyjnym zliczeniu przejętych medykamentów będzie możliwe podanie dokładnej ich liczby. W rozbicie gangu włączyły się instytucje międzynarodowe, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), koordynujący działania organów ścigania wielu państw członkowskich.

Z uwagi na rozmiar realizacji, policjantów z Zarządu w Poznaniu CBŚP wspierali funkcjonariusze z Zarządów CBŚP: z Warszawy, Katowic, Bydgoszczy, Krakowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, a także funkcjonariusze z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Żandarmeria Wojskowa i eksperci z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Łącznie w akcji przeprowadzonej na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i dolnośląskiego uczestniczyło ponad 130 funkcjonariuszy. Efektem ich działań było m.in. zatrzymanie 9 osób, którym śledczy zarzucają, że przez ostatni rok mogli wprowadzić do obrotu sfałszowane leki warte co najmniej 2 mln zł. W toku czynności zabezpieczono 18 maszyn służących do produkcji sfałszowanych leków wartych około 20 mln zł, a także przejęto kilka ton komponentów służących do produkcji leków i kilkanaście ton gotowych produktów leczniczych, których łączna wartość czarnorynkowa została wstępnie oszacowana na około 50 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze oraz środki płatnicze zdeponowane na kontach bankowych, w łącznej kwocie ponad miliona złotych.

W Wielkopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzut dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, narażenie na utratę zdrowia lub życia innych osób, produkcji i handlu sfałszowanymi produktami leczniczymi z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Dodatkowo jednej osobie śledczy zarzucają kierowanie tym gangiem. Wobec 6 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu o kierowanie grupą przestępczą grozi kara aż 15 lat pozbawienia wolności, a jego kompanom do 12 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Informacja prasowa