Nie żyje były reprezentant Polski w piłce nożnej

Daniel Jarosz był niegdyś uważany za wielki talent piłkarski. Został zauważony także przez ówczesnego trenera juniorskiej reprezentacji, Michał Globisz. Do seniorskiej kadry jednak się nie przebił.

O tragicznej informacji poinformował Hutnik Kraków. To właśnie tam pierwsze kroki stawiał piłkarz. Następnie bronił barw Górnika Wieliczka, Okocimskiego Brzesko i Karpat Sieprawy. Później trafił też do Puszczy Niepołomice, gdzie zapisał się w historii jako strzelec pierwszej bramki tego zespołu w II lidze. W Niepołomicach nie zagrzał jednak miejsca. Jego następnymi przystankami okazały się Szreniawy Nowy Wiśnicz i Przebój Wolbrom. Po zakończeniu kontraktu wyjechał do Anglii.