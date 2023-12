W pięciu poprzednich edycjach "Piłkarza Roku Prawdy Futbolu" za każdym razem wygrywał Robert Lewandowski. Teraz zdecydowanie zwyciężył Piotr Zieliński. RL9 znalazł się na drugim miejscu – przed Sebastianem Szymańskim. Głosowało 12 ludzi związanych z „Prawdą Futbolu”. Każdy miał możliwość wytypowania trzech nazwisk – pierwsze miejsce oznaczało trzy punkty, drugie dwa punkty, a trzecie jeden. Zieliński znalazł się aż na 11 listach z 12 i aż dziewięciu z nas wpisało nazwisko pomocnika Napoli na 1. miejscu... Lewandowski był na 9 listach, ale tylko raz otrzymał trzy „oczka”. Nie zdradzę specjalnej tajemnicy, jeśli napiszę, że tylko Piotr Urban (ekspert Eleven Sports i Polsatu Sport) wpisał RL9 na pierwszym miejscu. Szymański był notowany na 10 listach – raz na pierwszym miejscu…

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz znany z polskich boisk wziął ślub! Jego wybranka to miss (ZDJĘCIA)

Legenda polskiej piłki, Zbigniew Boniek - zapytany, czy zgadza się z wyborem Piotra Zielińskiego na "Piłkarza Roku Prawdy Futbolu" - odparł: „Dlaczego wygrał Zieliński? Bo Lewandowski zwyciężył w poprzednich pięciu edycjach. I trochę nam spowszedniał. Gdyby dziś Robert liczył 24 lata i zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a do tego dołożył koronę króla strzelców La Ligi, w konkurencji z Benzemą, to byłby bezapelacyjnie pierwszy. A tak – za dużo go mamy, za dużo dobrego zrobił i pojawiają się znaki zapytania. Teraz bardziej dyskutuje się, czy nie ma w piłkarskim życiu z górki. I to chyba spowodowało, że pojawiła się wielka szansa dla innego piłkarza, który zaliczył dobry sezon. A można nawet powiedzieć, że to był sezon fantastyczny Piotrka Zielińskiego. Piotrek ma wielki potencjał i też pojawiają się wielkie dyskusje na temat tego, czy właściwie wykorzystuje ten kapitał. Zieliński był jednym kandydatem od kilku już lat, który mógł ten tytuł Lewandowskiemu odebrać”. „Zibi” jeszcze zażartował: „Robert pewnie wybaczy głosującym, że teraz nie jest pierwszy, ale jego wielkość mu w tegorocznym wyborze trochę przeszkodziła”.

Zieliński, Szymański i Lewandowski – to wszystko ciekawi piłkarze w kontekście reprezentacji Polski. Jednak w 2023 roku zgodnie zawodzili. Nie stanowili specjalnej siły. Ani pojedynczo, ani tym bardziej wspólnie. Każdy grał w tej reprezentacji i wszyscy cierpieliśmy, szczególnie, jak oglądaliśmy klęski w Pradze, Kiszyniowie, czy Tiranie… Dość powiedzieć, że „Lewy” strzelił tylko cztery gole – jednego Mołdawii, dwie bramki Wyspom Owczym i jedno trafienie zanotował z Łotwą. „Zielu” w październikowych meczach drużyny narodowej zastępował kontuzjowanego Roberta w roli kapitana. Podszedł do tego z wielkim entuzjazmem i respektem, ale na boisku ciągle i wciąż wywołuje emocje. W jednych meczach grał lepiej, w innych gorzej, ale… Nie ma żadnej nici porozumienia między Zielińskim a Lewandowskim. Między Szymańskim a Lewandowskim zresztą też nie ma. Nie mówiąc o braku piłkarskiego porozumienia między Zielińskim i Szymańskim… A to wszystko ofensywni piłkarze, którzy mogliby się wzajemnie napędzać. Tak nie było ani u Czesława Michniewicza – jeszcze w 2022 roku, ani u Fernando Santosa i Michała Probierza już w 2023 roku.



PIŁKARZ ROKU 2023: 1. Zieliński 30 pkt., 2. Lewandowski 17, 3. Szymański 15. Na listach znaleźli się jeszcze: Grabara 4, Szczęsny 2, Frankowski 1.



PIŁKARZ ROKU PRAWDY FUTBOLU: 5 razy Lewandowski! - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, a teraz – za 2023 rok – po raz pierwszy Zieliński.