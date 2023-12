United Cup: Na kogo mogą trafić Polacy? Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?

System rozgrywek wygląda następująco. 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E rywalizują w Perth, pozostałe - w Sydney. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

Ćwierćfinały wystartują już 3 stycznia i będą rozgrywane w Perth oraz Sydney. Dopiero od półfinału całe rozgrywki przeniosą się do miasta gospodarza igrzysk olimpijskich z 2000 roku.



Polska rywalizuje w grupie A z Hiszpanią i Brazylią i jak na razie radzi sobie doskonale. Biało-Czerwoni w pierwszym spotkaniu pokonali Brazylię 3:0, z kolei Hiszpanie wygrali z zespołem z Ameryki tylko 2:1, co daje Polsce pierwsze miejsce. Na pewno ostatnią lokatę zajmie Brazylia, która przegrała oba spotkania w trzyzespołowej grupie, a od wyniku meczu Polska - Hiszpania (w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia czasu polskiego) zależą losy pierwszego miejsca.



Dalej drabinka nieco się komplikuje. Zwycięzca "polskiej" grupy A zmierzy się w ćwierćfinale z najlepszym zespołem z drugiego miejsca z Perth. Jeśli okaże się, że najlepszym zespołem z drugiego miejsca będzie występująca w grupie A Polska lub Hiszpania, wówczas do drabinki w to miejsce wejdzie zwycięzca grupy E (Chiny, Serbia lub Czechy), a drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem w Perth zagra z wygranym grupy C (USA, Wielka Brytania lub Australia).



Dużo zatem w sytuacji Polaków wyjaśni mecz z Hiszpanią, który ostatecznie rozstrzygnie losy w grupie A. Mimo to nadal będzie trzeba poczekać na zakończenie rywalizacji w Perth, bowiem do ustalenia pozostanie jeszcze drużyna z najlepszym bilansem z drugiego miejsca.

PI, Polsat Sport