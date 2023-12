W tym rankingu Messi nie daje szans konkurencji. Jest też Lewandowski

Koniec starego i początek nowego roku to pretekst, aby publikować różnego rodzaju rankingi oraz zestawienia, które stanowią podsumowanie mijających dwunastu miesięcy. Ciekawą statystykę umieścili na swojej stronie dziennikarze poczytnego portalu Goal.com, którzy ujawnili dziesięciu najbardziej wyszukiwanych przez internautów (za pomocą przeglądarki Google) piłkarzy na świecie.

Mimo upływu lat i najlepszego okresu za sobą, wciąż prym wśród kibiców korzystających z Google'a wiodą Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo. O ile Argentyńczykowi i Portugalczykowi może być coraz trudniej sięgać po prestiżowe nagrody za swoje boiskowe poczynania, tak w oczach kibiców nadal zajmują dwa pierwsze miejsca, czego dowodem wspomniany ranking.

Liderem jest Messi, którego nazwisko jest wystukiwane w klawiaturę urządzeń mobilnych średnio ponad 18 milionów razy miesięcznie! Gorsza, ale też imponująca liczba znajduje się przy nazwisku Ronaldo, którego fani wyszukują w popularnej przeglądarce internetowej średnio ponad 15 milionów razy miesięcznie.

Podium uzupełnia Kylian Mbappe (12,5 mln). Dwucyfrowym wynikiem mogą pochwalić się jeszcze Erling Haaland (11,7 mln) oraz Neymar (10,8).

Do czołowej dziesiątki rankingu świadczącego o popularności danego piłkarza w sieci, załapał się również Lewandowski. Polakowi bardzo daleko do liczb osiąganych przez Messiego czy Ronaldo, co nie zmienia faktu, że również jest w ścisłym gronie piłkarzy o tzw. "klikalności".

"Po ośmiu owocnych sezonach w Bayernie Monachium, Robert Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku i był katalizatorem sukcesów na krajowym podwórku, strzelając 25 goli w 31 meczach. Ten sezon nie układa się jednak pomyślnie ani dla Barcelony, ani dla Polaka, którego podatność na kontuzje delikatnie wzrosła i spadek formy jest generalnie zauważalny. Jego szczytowa dyspozycja to przeszłość, ale Lewandowski ma już na koncie jeden tytuł La Liga i wciąż stanowi potężne zagrożenie przed bramką rywala" - napisano na portalu Goal.com.

Ranking najczęściej wyszukiwanych piłkarzy za pomocą wyszukiwarki Google (średnia miesięczna):

1. Lionel Messi (18,4 mln)

2. Cristiano Ronaldo (15,2 mln)

3. Kylian Mbappe (12,5 mln)

4. Erling Haaland (11,7 mln)

5. Neymar (10,8 mln)

6. Vinicius (4,1 mln)

7. Harry Kane (3,8 mln)

8. Jude Bellingham (3,2 mln)

9. Karim Benzema (1,8 mln)

10. Robert Lewandowski (1,5 mln)