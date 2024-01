Postawili kropkę nad "i". Dublerzy pokonali Chiny w mikście!

Polacy bardzo dobrze radzili sobie w fazie grupowej United Cup, pokonując najpierw Brazylijczyków, a następnie Hiszpanów. W świetnym stylu awansowali do ćwierćfinału, w którym czekali na nich Chińczycy.

ZOBACZ TAKŻE: Przejmujące sceny podczas meczu Hurkacza. Dziecko straciło przytomność



Najpierw swój mecz wygrał Hubert Hurkacz, który pokonał 6:3, 6:4 Zhizhena Zhanga. Później na kort weszła Świątek. Liderka światowego rankingu również wywiązała się z zadania, ogrywając Qinwen Zheng 6:2, 6:3. To z kolei oznaczało, że Polacy awansowali do półfinału - bez względu na wynik gry mieszanej.



Sztab trenerski podjął więc decyzję o zmianie obsady w mikście. Hurkacz i Świątek dostali wolne, a ich miejsce zajęli dublerzy: Katarzyna Piter i Jan Zieliński. Chińczycy - grający już tylko o honor - również postawili na zmienników: Xiaodi You i Faijinga Suna.

Pierwszy set ułożył się pod dyktando Polaków. Najpierw wykorzystali swój gem serwisowy, a później przełamali rywali. Wyszli na prowadzenie 2:0, które pomogło im w uzyskaniu dominacji w dalszej części rywalizacji. Ostatecznie wygrali 6:3.

W drugiej odsłonie You i Sun postawili trudniejsze warunki. Choć zaczął się on świetnie dla naszych tenisistów - prowadzili już 2:0 - później Azjaci przejęli inicjatywę. Do wyłonienia zwycięzców konieczny był tie-break, który padł łupem Chińczyków. W meczu był więc remis 1:1. Trzeba było rozegrać dodatkowego seta.

W rywalizacji podwójnej trzecia odsłona odbywa się w formie meczowego tie-breaka. Walka w nim była zacięta, ale finalnie lepsi okazali się Polacy, którzy wygrali 10:7.

Katarzyna Piter/Jan Zieliński - Xiaodi You/Faijing Sun 6:3, 5:7, 10:7

JŻ, Polsat Sport