"Dzikie karty" rozdane! Wiemy, kto wystąpi w Australian Open

Wśród pań z "dzikiej karty" cieszyć się może była liderka rankingu WTA, Caroline Wozniacki. Dunka do rywalizacji wraca po 3,5 letniej przerwie, podczas której urodziła dwójkę dzieci. Tenisistka miała już przejść na emeryturę, ale w sierpniu ubiegłego roku zdecydowała się na powrót. Wozniacki przed AO wystąpiła już w turnieju w Montrealu, Cincinnati, US Open. W ostatni wtorek rywalizowała jeszcze w Auckland, ale w 1/16 rozgrywek została pokonana przez Irinę Switolinę 4:6, 3:6.

- Mam tak wiele wspaniałych wspomnień z Melbourne i oczywiście wygranie Australian Open jest najważniejszym wydarzeniem w karierze.

Melbourne to jedno z moich ulubionych miast na świecie i nie mogę się doczekać, aby przyjechać tutaj z moją rodziną i dziećmi. To oczywiście turniej, w którym czuję się bardzo komfortowo. Kocham piłki, kocham kort i kocham kibiców. I mam nadzieję, że spotkam się z miłym przyjęciem. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim za dziką kartę i możliwość ponownego startu w AO w styczniu - powiedziała Woźniacki, w podcaście "The AO Show".

Razem z Woźniacki w Australian Open zagra m.in. trio australijskich wschodzących gwiazd - Kimberly Birrell, Olivia Gadecki oraz Taylah Preston.

- Marzyłam o grze w Australian Open, odkąd zacząłem grać w tenisa, więc otrzymanie tej szansy jest niesamowite i jestem niezwykle wdzięczna i jednocześnie podekscytowana - powiedziała osiemnastoletnia Preston, cytowana przez oficjalną stronę AO.

Wśród mężczyzn zdobywcą "dzikiej karty" został m.in. osiemnastoletni Shang Juncheng, który w zeszłym roku był najmłodszym graczem w turnieju głównym AO. Juncheng mając siedemnaście lat wygrał trzy mecze rundy kwalifikacyjnej. Następnie przyćmił Oscara Otte, stając się pierwszym Chińczykiem, który wygrał mecz główny turnieju AO.

Wszystkie 16 dzikich kart do turnieju głównego Australian Open 2024

Singiel kobiet

Caroline Wozniacki (DEN)

Kimberly Birrell (AUS)

Olivia Gadecki (AUS)

Taylah Preston (AUS)

Daria Saville (AUS)

Mai Hontama (Asia Pacific)

McCartney Kessler (US Exchange)

Alize Cornet (RG Exchange)

Singiel mężczyzn

James Duckworth (AUS)

Marc Polmans (AUS)

Adam Walton (AUS)

Jason Kubler (AUS)

James McCabe (AUS)

Shang Juncheng (Asia Pacific)

Patrick Kypson (US Exchange)

Arthur Cazaux (RG exchange)

Australian Open 2024 odbędzie się od 14 do 28 stycznia. Tytułów w singlu będą bronić Aryna Sabalenka i Novak Djokovic.

KZ, Polsat Sport