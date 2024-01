Kolejny Polak w La Liga! To już oficjalne

Mamy kolejnego reprezentanta Polski w najwyższej hiszpańskiej lidze piłkarskiej. Do zespołu Granady oficjalnie dołączył Kamil Piątkowski. Obrońca trafił do klubu w ramach wypożyczenia z Red Bulla Salzburg.

Kamil Piątkowski to środkowy obrońca urodzony w 2000 roku. Na szerokie wody wypłynął w Rakowie Częstochowa, do którego trafił jako 19-latek. Po dwóch sezonach odszedł - za około 5 milionów euro - do Red Bulla Salzburg.

W styczniu zeszłego roku defensor został wypożyczony na sześć miesięcy do belgijskiego Gentu. Latem wrócił natomiast do Austrii i walczył o swoją pozycję. Przeszkodziła mu w tym kontuzja, przez którą rozegrał tylko siedem meczów w lidze i trzy w Champions League.

Pomimo tego Piątkowski przyciągał uwagę klubów z mocniejszych rozgrywek. Jak informowaliśmy, znalazł się on na liście życzeń AS Roma i Granady. Ostatecznie Polak przyjął ofertę z Hiszpanii i w piątek przed południem został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz ekipy z Andaluzji.

Piątkowski został wypożyczony do Granady do końca sezonu. Jego nowy klub to obecnie przedostatnia drużyna ligi hiszpańskiej. Do bezpiecznego miejsca traci pięć punktów.

JŻ, Polsat Sport