Julia Simon wygrała w Oberhofie. Polki bez punktów

Simon startowała z 10. miejsca, wywalczonego w piątkowym sprincie, ale zdołała awansować na pierwszą pozycję mimo dwóch niecelnych strzałów. Zwyciężczyni sprintu Braisaz-Bouchet pomyliła się trzykrotnie i zajęła drugie miejsce - strata 18,9 s. Na trzecią pozycję z 17. w sprincie awansowała Norweżka Ingrid Landmark Tandrevold - 44,4 s.

Najlepsza z Polek Anna Mąka zajęła 41. lokatę. Natalia Sidorowicz była 44., a Joanna Jakieła - 48.

Wcześniej na dystansie 12,5 km rywalizowali mężczyźni. Pięć pierwszych lokat zajęli Norwegowie, kolejno: Endre Stroemsheim (pierwsze zwycięstwo w PŚ w karierze), Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Boe oraz jego młodszy brat, lider klasyfikacji generalnej i broniący Kryształowej Kuli Johannes Thingnes Boe.

Udany występ miał Konrad Badacz, który awansował z 47. pozycji w sprincie o 12 lokat i pierwszy raz w karierze wywalczył punkty do klasyfikacji generalnej PŚ.

"Nie spodziewałem się tak bardzo dobrego występu. Cieszę się, że zrobiłem to, o czym mówiłem wczoraj - zdobyłem punkty. Forma biegowa idzie do przodu. Wszyscy powtarzają, że trasa w Oberhofie jest ciężka, warunki też nie ułatwiają, ale ja daję radę na tym walczyć i z tego jestem zadowolony. Jedna kara na cztery strzelania - to wyrównanie mojej +życiówki+. Mam nadzieję, że to będzie budowało moją pewność siebie" - powiedział niespełna 21-letni Badacz w materiale wideo Polskiego Związku Biathlonu.

W niedzielę w Oberhofie odbędą się sztafety. Kolejna runda PŚ zaplanowana jest na 10-14 stycznia w niemieckim Ruhpolding.

