Zagłębie Lubin nadal bez punktów! Porażka na wyjeździe

Po ośmiu kolejkach w grupie B Esbjerg z siedmioma zwycięstwami zajmował pierwsze miejsce, a Zagłębie z zerowym dorobkiem punktowym było ostatnie. Dlatego każde inne rozstrzygnięcie w sobotę niż pewna wygrana Dunek byłoby ogromną niespodzianką.

W pierwszym meczu obu ekip w Lubinie mistrzynie Polski przegrały 24:36, ale początek rewanżu dawał nadzieję, że tym razem nie będzie to tak jednostronne widowisko. Daria Michalak dała prowadzenie Zagłębiu i co prawda Esbjerg szybko odrobił straty, a następnie wyszedł na prowadzenie 2:1, ale przez kolejne minuty trwała wymiana ciosów i podopieczne trenerki Bożeny Karkut walczyły jak równe z równym. Tak było do stanu 5:5.

Przez kolejne pięć minut Zagłębie nie potrafiło znaleźć sposobu na oszukanie obrony rywalek, a te cztery razy trafiły do siatki (9:5) i trenerka Karkut poprosiła o czas. Po wznowieniu gry Joanna Drabik przełamała niemoc Miedziowych, ale kolejne cztery skuteczne akcje należały do mistrza Danii (13:6).

W ostatnich dziesięciu minutach pierwszej połowy lubinianki potrafiły skutecznie odpowiadać na ataki rywalek, ale różnicy nie udało się zmniejszyć i do przerwy wicemistrzynie traciły osiem goli.

Po zmianie stron długo wielkich emocji nie było, bo zespół z Danii kontrolował wydarzenia na boisku i utrzymywał bezpieczne prowadzenie. Ciekawie zrobiło się dopiero w ostatnich dziesięciu minutach.

Od stanu 28:18 lubinianki doprowadziły do 28:23 i trener Jesper Jensen poprosił o czas. Po wznowieniu gry pomyliła się Michala Moller, a w odpowiedzi do siatki trafiła Daria Przywara i Zagłębie traciło już tylko cztery gole. Mistrzynie Dani na więcej lubiniankom jednak nie pozwoliły. Przy stanie 29:25 Moller się już nie pomyliła, chwilę później poprawiła Anne Petersen i losy spotkania były rozstrzygnięte.

Zagłębie przegrało 26:32 i nadal pozostaje bez punktów w Lidze Mistrzyń. 14 stycznia lubinianki podejmą inny duński zespół - Ikast Handbold.

Team Esbjerg - KGHM MKS Zagłębie Lubin 32:26 (19:11)

Team Esbjerg: Anna Kristensen, Amalie Milling – Ella Reistad 6, Live Rushfeldt Deila 5, Kristine Breistol 4, Julie Jacobsen 4, Sanna Solberg-Isaksen 3, Michala Moller 3, Caroline Gade 2, Kaja Nielsen 2, Luciana Resende Rebelo 1, Marit Jacobsen 1, Anne Petersen 1, Rikke Iversen 0.

KGHM MKS Zagłębie Lubin: Barbara Zima, Monika Maliczkiewicz – Daria Michalak 7, Jovana Milojevic 5, Daria Przywara 4, Karolina Kochaniak-Sala 3, Patricia Matielli 3, Joanna Drabik 2, Karin Bujnohova 1, Simona Szarkova 1, Adrianna Górna 0, Karolina Jureńczyk 0, Natalia Pankowska 0, Aleksandra Zych 0.

RM, PAP