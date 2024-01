Niesamowite informacje! Polscy siatkarze bohaterami spektakularnej wymiany?

Zaskakujące, wręcz sensacyjne informacje podaje włoska gazeta "La Nazione", wedle której Wilfredo Leon po zakończonym obecnym sezonie ma rozstać się z Sir Safety Perugia. Kubańczyk z polskim paszportem miałby zostać zastąpiony przez... Aleksandra Śliwkę! Czy to mogłoby oznaczać transfer Leona do... ZAKSY?

Leon jest siatkarzem Perugii od 2018 roku i zarazem jej największą gwiazdą, podobnie jak całych rozgrywek na Półwyspie Apenińskim. Może też pochwalić się wysokimi, jak na tamtejsze standardy zarobkami. Aczkolwiek to nie idzie w parze z wynikami, jakie osiąga zespół na parkiecie. Odkąd bowiem reprezentant naszego kraju jest zawodnikiem tego klubu, ten sięgnął zaledwie dwukrotnie po Puchar Włoch.

Zwłaszcza poprzedni sezon skończył się wielkim rozczarowaniem, gdy idąca od zwycięstwa do zwycięstwa ekipa Andrei Anastasiego ostatecznie złapała gigantyczny kryzys, efektem czego odpadła już w pierwszej rundzie play-off SuperLegi! To właśnie wtedy prezes klubu Gino Sirci miał pierwszy raz uderzyć pięścią w stół.

Ofiarą nieudanego sezonu został Anastasi, który pożegnał się z funkcją trenera, ale to nie koniec zmian, do jakich ma dojść w najbliższym czasie. Jeżeli i w tym sezonie Perugia rozczaruje, sternik klubu nie będzie miał skrupułów wobec największych gwiazd - w tym Leona.

"La Nazione" donosi, że Leon dostałby wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy, podczas gdy włoski gigant ściągnąłby w jego miejsce Śliwkę. Przyjmujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przeżywa znakomity okres w swojej karierze, będąc czołową postacią nie tylko triumfatora Champions League, ale i reprezentacji Polski. Nie może zatem dziwić, że znalazł się w kręgu zainteresowań zagranicznych gigantów.

Warto zaznaczyć, że doniesienia w sprawie transferu Śliwki do Perugii, kosztem Leona potwierdziła nawet "La Gazzetta dello Sport". Coś zatem może być na rzeczy. To z kolei rodzi pytania, jaka przyszłość miałaby czekać Kubańczyka z polskim paszportem? Realny scenariusz zakłada kontynuowanie kariery w Italii, ale w innym klubie. Mało prawdopodobny wydaje się transfer np. do Turcji, ale być może do gry włączyłaby się... ZAKSA. Byłaby to niewątpliwe spektakularna wymiana w świecie siatkówki!