Obie ekipy w pierwszej połowie miały okazje, by wyjść na prowadzenie. Zarówno piłkarze "Kanonierów", jak i ekipy "The Reds" przed przerwą trafili w poprzeczki bramek przeciwników. Mimo to zawodnicy schodzili do szatni przy bezbramkowym remisie.

ZOBACZ TAKŻE: Matty Cash dał awans Aston Villi do czwartej rundy Pucharu Anglii

Jak się później okazało, kibice na pierwszego gola w tym spotkaniu musieli poczekać aż do 80. minuty. To właśnie wtedy Trent Alexander-Arnold dośrodkował piłkę w pole karne oponentów. O futbolówkę walczył między innymi Jakub Kiwior. Na nieszczęście reprezentanta Polski piłka odbiła się od jego głowy i zatrzepotała w siatce bramki Arsenalu.

Polski defensor po chwili został zmieniony. Jego miejsce na murawie w 88. minucie zajął Leandro Trossard. Mecz ostatecznie zakończył się triumfem podopiecznych Jurgena Kloppa 2:0, ponieważ bramkę w doliczonym czasie gry strzelił Luis Diaz. Oznacza to, że Liverpool zapewnił sobie awans do 1/16 finału Pucharu Anglii, natomiast "Kanonierzy" zostali wyeliminowani z rywalizacji.

Arsenal - Liverpool 0:2 (0:0)

Bramka: Jakub Kiwior 80 (gol samobójczy), Luis Diaz 90+5

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport