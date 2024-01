"Katię na pewno stać na medal". Ruszają ME w łyżwiarstwie figurowym

Kandydatką do medalu jest Kurakowa, która rok temu w fińskim Espoo uplasowała się tuż za podium, co było jej życiowym osiągnięciem. Dwa lata temu była w ME piąta.

- Katię stać na walkę o medal, bo ma po prostu takie umiejętności. Ona przygotowywała się do tych zawodów za granicą, nie leci razem z nami z Polski. Zapracowała przez ostatnie lata na taki komfort przygotowań i mam nadzieję, że trafi z formą - powiedziała PAP Sylwia Nowak-Trębacka, trenerka toruńskiego Axla.

Czworo zawodników z tego właśnie klubu stanowi trzon kadry, która w tym roku będzie liczyła siedem osób.

Obok Kurakowej w rywalizacji solistek wystartuje Laura Szczęsna. Wśród solistów Polskę reprezentował będzie Władimir Samoiłow. Na tafli w Kownie zaprezentują się także para taneczna Sofia Dowhal - Wiktor Kulesza oraz para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

- Na takie mistrzostwa Europy polskie łyżwiarstwo czekało od dawna. Po raz pierwszy od 2000 roku na imprezie zaprezentują się aż dwie solistki. Ostatni raz reprezentacja liczyła więcej niż osób w 2007 roku. Dokładnie 16 lat temu, w 2008 roku, po raz ostatni Polacy zaprezentowali się we wszystkich kategoriach. Ostatni raz mogliśmy oglądać parę sportową podczas ME w 2013 roku. Z niecierpliwością czekamy, aż nasi zawodnicy wejdą na taflę w Kownie - napisał w zapowiedzi zawodów Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego (PZŁF).

Zdaniem Nowak-Trębackiej polskiego solistę stać na miejsce w czołowej szóstce, może dziesiątce zawodów. Rok temu był szósty po programie krótkim, ale słabo wypadł w programie dowolnym i ostatecznie zajął 17. miejsce.

- Szacuję szanse Władimira na bazie jego umiejętności i potencjału. Wiem, na co go stać. Para taneczna, którą się opiekuje, mam nadzieję, zakwalifikuje się do finału. Na taki wynik stać wszystkich naszych reprezentantów - oceniła Nowak-Trębacka.

Jej zdaniem problemem polskiego łyżwiarstwa figurowego nie jest potencjał zawodników.

- Tych mamy całkiem niezłych, ale nie mamy infrastruktury. Treningi w temperaturze ok. 0 stopni nie mają wiele wspólnego z profesjonalnym sportem. Mamy teraz paradoksalną sytuacją, że coraz więcej dzieciaków garnie się do tego pięknego sportu. Na przykładzie sytuacji w Toruniu mogę powiedzieć, że nie mamy jednak jak zagospodarować ich zapału. Nie ma tyle godzin na lodzie, co trzeba, a te godziny dodatkowo są bardzo drogie. No i warunki naprawdę trudne. To zniechęca wiele dzieciaków dość szybko - wskazała doświadczona trenerka, dwukrotna olimpijka.

Jej zdaniem nawet do europejskiej czołówki reprezentacji Polski jeszcze sporo brakuje, ale "są w kadrze takie brylanty, jak Katia czy Wiktor".

- To świetni zawodnicy. Katię na pewno stać na medal i szczerze jej tego życzę. Nasz solista może być w pierwszej szóstce, naprawdę ma taki potencjał - podsumowała.

KZ, PAP