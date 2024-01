Lukko Rauma może wygrać Ligę Mistrzów!

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Kiedy rozmawialiśmy w sierpniu przed inauguracją obecnego sezonu Ligi Mistrzów, powiedziałeś, że z czterech przedstawicieli fińskiej Liigi, a więc Tappary Tampere, Ilves Tampere, Lahti Pelicans i Lukko Raumy, to właśnie ten ostatni zespół ma szanse osiągnąć najlepszy wynik. Miałeś rację, bo w półfinale jest tylko Lukko.

Tomek Valtonen, były selekcjoner hokejowej reprezentacji Polski: To nie jest przypadek i nie jestem tym faktem zaskoczony. Ta drużyna trzy lata temu zdobyła mistrzostwo kraju, zresztą w ostatnich sezonach zawsze jest w czołówce tabeli. To nie jest duże miasto, ale ma swój klimat, zresztą Vanha Rauma, czyli Stare Miasto, jest wpisane na listę UNESCO. Jeżeli chodzi o drużynę hokejową, to Lukko ma bardzo mocnego sponsora i posiada jeden z największych budżetów w rozgrywkach Liigi. Niewykluczone, że to oni wygrają w tym sezonie Ligę Mistrzów.

Jaki model budowania drużyny jest preferowany przez władze klubu z Raumy.

W Lukko nie ma wielkich gwiazd. Siłą tego zespołu jest drużyna. Zawodnicy, którzy tutaj grają, mają jak na standardy fińskie wysokie kontrakty, ale nie ma tutaj zbyt dużych różnic w wynagrodzeniach.

Kto w takim razie jest liderem tego zespołu?

Bez wątpienia jest nim napastnik Sebastian Repo. Ma znakomity strzał, po prostu fantastyczny. Jest niemal kompletnym zawodnikiem. Dużo widzi na lodzie i świetnie potrafi znaleźć się pod bramką rywala. To jego krążek szuka, a nie odwrotnie. Nie gra może widowiskowo, ale jest za to bardzo skuteczny.

Trenerem zespołu jest dobrze Tobie znany Tomi Lamsa.

Tak, to prawda. Pracowaliśmy razem w Jokericie Helsinki, a po jego odejściu samodzielnie prowadziłem tę drużynę. Preferuje partnerskie relacje na linii trener – zawodnik. Następnie był szkoleniowcem Pelicans Lahti, a przez ostatnie lata pracował w lidze KHL jako asystent, a później główny trener zespołu Salavat Yulaev Ufa. Przed rokiem był także trenerem reprezentacji Finlandii do lat 20. Od tego sezonu prowadzi Lukko.

Jaki styl gry preferuje Lukko?

Grają szybki hokej z dużą liczbą podań. Dobrze czują się w grze forchekingiem, lubią narzucać rywalom swój styl gry, ale nie jest on właśnie taki typowy dla fińskiego hokeja, bo bardziej przypomina ten środkowoeuropejski. Ale to jest ich duży atut.

Czy mają szanse pokonać w półfinale mistrza Szwajcarii – zespół Geneve-Servette?

Tak, ale nie będą to dla nich łatwe mecze. Zespół z Genewy gra bardzo zdyscyplinowany hokej, oparty na bardzo mocnej obronie. Mają w składzie kilku zawodników, którzy potrafią znaleźć się pod bramką rywala, więc to nie będzie dla zespołu z Raumy wygodny przeciwnik. Spodziewam się dwóch bardzo wyrównanych spotkań, ale na korzyść Lukko, gdyż to oni mają więcej atutów po swojej stronie.

