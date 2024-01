Awantura wokół nowego herbu klubu. "To jest wstyd!"

Przez wiele lat żeńska drużyna piłkarska, będąca sekcją Linkoepings HC, korzystała z tego samego herbu, co męski zespół hokejowy. Działacze postanowili to zmienić i zlecili jednej ze szwedzkich agencji graficznych stworzenie nowego herbu, który z jednej strony wpisywałby się w tradycje sportowe miasta, a z drugiej - umożliwiałby rozróżnienie obu sekcji klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarska rekordzistka zakończyła karierę

We wtorek (9 stycznia) zaprezentowano efekty tych działań. W herbie kobiecego zespołu piłkarskiego widnieje samica, a nie samiec lwa, a całość utrzymana jest w czerwono-niebiesko-białej tonacji. Logo wywołało jednak falę negatywnych komentarzy. Wszystko przez lwicę, która - według specjalistów od marketingu - została pobrana z... darmowej bazy grafik jednego z programów komputerowych.

- Takie rzeczy nie zdarzają się często. Wszystko wskazuje na to, że ktoś w agencji graficznej poszedł na łatwiznę. To jest wstyd! - grzmiał w rozmowie z dziennikiem "Oestgoeta Correspondenten" Leonard Jaegerskioeld Nilsson, ekspert do spraw brandingu.

Linköping fotboll presenterar sitt nya klubbmärke som man alltså har tagit från Adobes bildbank... Undrar hur mycket byrån fick betalt? pic.twitter.com/bUsKkoJxHU — Joacim Ohlsson (@OhlssonJoacim) January 9, 2024

Co ciekawe, Johan Ladenberg, prezes klubu, przyznał, że nie rozumie zamieszania wokół nowego herbu. Podkreślił on, że "trudno stworzyć grafikę lwicy, która nie byłaby podobna do innych lwic". Zaznaczył jednak, że gotów jest dojść do porozumienia (również w sprawach finansowych) z ewentualnym posiadaczem praw autorskich do pracy, która została wykorzystana przy tworzeniu nowego herbu Linkoeping FC.

RI, Polsat Sport