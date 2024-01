Rusza wiosenny sezon Samsung Galaxy Ultraliga 2024

16 stycznia najlepsze formacje w grę League of Legends z Polski i regionu staną do walki o nagrody z puli 50 tys. złotych i awans do europejskiego turnieju EMEA Masters. Partnerem ligi ponownie została marka Samsung Galaxy, która będzie obecna w charakterze partnera tytularnego we wszystkich turniejach spod szyldu Ultraliga w 2024 roku.