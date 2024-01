Jasika to zawodnik, które awansował do głównej drabinki Australian Open przez kwalifikacje. Ma więc na koncie trzy zwycięstwa z rzędu - wszystkie odniesione w trzech setach. Z Hurkaczem jeszcze nigdy nie rywalizował. Największym suckesem Australijczyka, plasującego się na 611. miejscu w rankingu ATP, jest druga runda Australian Open w 2016 roku.

Z kolei polski tenisista wraca do gry po zmaganiach w United Cup, gdzie wraz z reprezentacją zajął drugie miejsce. W trakcie kilku dni wygrał m.in. z Adrianem Mannarino i Zhizhenem Zhangeim, a przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną czy Alexandrem Zverevem.

Hurkacz będzie chciał przebić wynik sprzed roku, kiedy to dotarł do czwartej rundy. To do tej pory jego największe osiągnięcie na australijskim turnieju wielkoszlemowym.

Kiedy mecz Hurkacz - Jasika? O której Hurkacz gra w Australian Open?

Pierwszy mecz Hurkacz w Australian Open rozegra w poniedziałek 15 stycznia. Godzina meczu Hurkacz - Jasika nie została jeszcze podana.

jb, Polsat Sport