Faworyci górą! Siatkarze Czarnych przegrali w Radomiu

Po obiecującym początku radomian (5:3), do głosu doszli goście. Poszła seria pięciu wygranych akcji, zwieńczona asem Marcina Komendy (5:8), później lublinianie znów zdobyli pięć punktów z rzędu, popisując się serią bloków i było 6:13. Bogdanka LUK długo miała wyraźną przewagę (12:19), ale w końcówce gospodarze włączyli się do gry. Zmniejszyli różnicę (18:21), a dobrą zmianę dał Bartosz Gomułka. Czarni walczyli do końca, obronili trzy piłki setowe, ale Damian Schulz wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (23:25).

W drugiej odsłonie od początku przewagę uzyskali siatkarze z Lublina (2:5, 6:10). Gospodarze musieli gonić wynik i złapali kontakt, gdy asem popisał się Igor Gniecki (15:16). W końcówce znów jednak lepsza była ekipa Bogdanki LUK. Piłkę setową dał skuteczny atak Schulza (21:24), a brakujący punkt – serwis gospodarzy w siatkę (22:25).

Siatkarze z Radomia nie zamierzali rezygnować i energicznie rozpoczęli kolejnego seta (3:1). Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę, a wynik oscylował wokół remisu. W środkowej części seta cztery akcje z rzędu wygrali goście (14:17). Enea Czarni znów walczyli do końca, gdy Gniecki zaserwował w linię dziewiątego metra było 22:23. I tym razem jednak końcówka należała do przyjezdnych. Schulz wywalczył piłkę meczową (22:24), jeszcze odpowiedział Konrad Formela, ale błąd dotknięcia siatki popełniony przez radomian zamknął mecz (23:25).

Najwięcej punktów: Konrad Formela (13) – Enea Czarni; Damian Schulz (19), Alexandre Ferreira (11) – Bogdanka LUK. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (72), ale goście dominowali w bloku (414). MVP: Damian Schulz (16/29 = 55% skuteczności w ataku + 3 bloki).

Enea Czarni Radom – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (23:25, 22:25, 23:25)



Czarni: Vuk Todorovic, Brodie Hofer, Michał Ostrowski, Nikola Meljanac, Rafał Buszek, Wiktor Rajsner – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Bartosz Gomułka, Igor Gniecki, Konrad Formela,, Przemysław Smoliński. Trener: Waldo Kantor.

LUK: Damian Hudzik, Damian Schulz, Alexandre Ferreira, Marcin Kania, Marcin Komenda, Tobias Brand – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski. Jakub Wachnik, Maciej Krysiak. Trener: Massimo Botti.

RM, Polsat Sport