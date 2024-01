Dramatyczne doniesienia! Nie żyje gwiazda sportów walki! Przerażająca śmierć

Lokalna policja była poinformowana o zdarzeniu w czwartek w okolicach ósmej rano. Funkcjonariusze zjawili się na miejscu znajdując ciało pięściarza w kałuży krwi. Fariyar został błyskawicznie przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować ze względu na poważne obrażenia ciała.

Wstępne śledztwo funkcjonariuszy wskazuje na to, że wojownik z Iranu najprawdopodobniej stracił kontrolę nad motocyklem, kiedy wjechał do tunelu. Miał zahaczyć najpierw o krawężnik, a potem uderzyć w betonową ścianę. Władze są w kontakcie z irańską ambasadą w sprawie przetransportowania zwłok do ojczyzny. Ponadto sprawdzane są nagrania z kamery monitoringu umieszczone w tunelu, aby dowiedzieć się dokładnie, co mogło być powodem śmierci 23-latka.

"Na ten moment wykluczamy obecność osób trzecich w tym zdarzeniu" - brzmi komunikat policji w Tajlandii.

Fariyar był uważany za niesamowicie wielki talent w sztukach walki, takich jak Muay Thai. Znajdował się w czołowej dziesiątce rankingu najlepszych zawodników. Mówiło się, że był na dobrej drodze do walki o mistrzowski tytuł.

KN, Polsat Sport