Poznaliśmy datę, lokalizację i pierwsze walki gali FEN 53

Gala FEN 53 odbędzie się 16 marca w Lubinie. W walce wieczoru kibice zobaczą niepokonanego pod szyldem organizacji Cezarego Oleksiejczuka (12-3, 5 KO, 2 SUB, który podejmie Bauyrzhana Kuanyshbayeva (15-5, 8 KO, 2 SUB).

Kibice na Dolnym Śląsku zobaczą w akcji swoich ulubieńców - Mateusza Janura (7-6, 3 KO, 2 SUB), który skrzyżuje rękawice z Łukaszem Stankiem (11-7, 6 KO, 3 SUB) oraz napędzonego ostatnim zwycięstwem Gracjana Misia (2-2, 2 KO), który podejmie Patryka Likusa (3-3, 2 KO). Ponadto ciekawie zapowiadają się starcia w kategorii średniej, gdzie Tomasz Ostrowski (3-1, 1 KO, 2 SUB) zmierzy się z Mateuszem Sosnowskim (5-1, 3 KO, 1 SUB) oraz lekkiej w konfrontacji pomiędzy Damianem Rzepeckim (6-0, 1 KO, 5 SUB) i Giorgim Esiavą (7-2, 1 KO, 5 SUB).

Stawką walki wieczoru gali FEN 53 nie będzie pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej, gdyż ten został odebrany Cezaremu Oleksiejczukowi po porażce z Alibegiem Rasulovem poza organizacją FEN. Starcie odbędzie się na dystansie pięciu rund.

Aktualna karta walk FEN 53:

77,1: Cezary Oleksiejczuk vs Baurzhan Kuanyshbayev

83,9: Mateusz Janur vs Łukasz Stanek

70,3: Damian Rzepecki vs Giorgi Esiava

65,8: Gracjan Miś vs Patryk Likus

83,9: Tomasz Ostrowski vs Mateusz Sosnowski

