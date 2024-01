Nadeszła pora na pierwszą galę UFC w 2024 roku. W walce wieczoru dojdzie do starcia rewanżowego, w którym rękawice skrzyżują Magomed Ankalaev i Johnny Walker. Kiedy gala UFC? O której godzinie UFC? Transmisja gali UFC: Ankalaev - Walker w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że Dagestańczyk i Brazylijczyk mają niewyrównane rachunki. Po raz pierwszy zmierzyli się na UFC 294 w Abu Zabi w październiku zeszłego roku. Przed pojedynkiem wiele wskazywało na to, że to starcie wyłoni kolejnego pretendenta do tytułu mistrzowskiego w kategorii półciężkiej. Niewiele ponad trzy minuty po rozpoczęciu walki Ankalaev (17-1-1-1NC, 9 KO) zaatakował Walkera (21-7-1NC, 16 KO, 3 Sub) kolanem w głowę, gdy ten znajdował się w pozycji parterowej. Takie uderzenie jest niedozwolone i sędzia zdecydował się zatrzymać pojedynek.

Zgodnie z przepisami poszkodowany zawodnik ma w takiej sytuacji pięć minut na dojście do siebie. Do oktagonu wszedł jednak lekarz, który ocenił, że Brazylijczyk nie jest zdolny do kontynuowania walki. Walker pokazywał jednak, że jest gotowy walczyć dalej. Sędzia zakończył pojedynek, choć obaj zawodnicy dawali do zrozumienia, że chcą bić się dalej. Wywiązała się awantura, którą musieli opanowywać ochroniarze i prezydent UFC Dana White.

Ostatecznie walka została uznana za No Contest. Niespełna trzy miesiące po tamtych zdarzeniach Ankalaev i Walker ponownie stoczą bój. Tym razem ich pojedynek będzie main eventem gali inaugurującej 2024 rok w UFC. Niewykluczone, że zwycięzca tego starcia będzie naturalnym pretendentem do mistrzowskiego tytułu. Dagestańczyk zajmuje trzecie miejsce w rankingu kategorii półciężkiej, z kolei Brazylijczyk jest w tej klasyfikacji siódmy.

Na gali wystąpi również m.in. Jim Miller (36-17-1NC, 7 KO, 19 Sub). Amerykanin jest rekordzistą UFC pod względem liczby występów dla organizacji. Dla "A-10" będzie to 43. pojedynek pod szyldem amerykańskiego giganta, a jego przeciwnikiem będzie Gabriel Benitez (23-10, 9 KO, 10 Sub).

UFC: Ankalaev - Walker II. Kiedy i o której godzinie?

Transmisja karty głównej gali UFC: Ankalaev - Walker II w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport):

205 lb: Magomed Ankalaev (18-1-1) - Johnny Walker (21-7)

155 lb: Jim Miller (36-17) - Gabriel Benitez (23-10)

135 lb: Ricky Simon (20-4) - Mario Bautista (13-2)

185 lb: Phil Hawes (12-5) - Brunno Ferreira (10-1)

265 lb: Andrei Arlovski (34-22) - Waldo Cortes-Acosta (10-1)

Karta wstępna (22:00):



170 lb: Matthew Semelsberger (11-6) - Preston Parsons (10-4)

135 lb: Marcus McGhee (8-1) - Gaston Bolanos (7-3)

135 lb: Farid Basharat (11-0) - Taylor Lapilus (19-3)

145 lb: Westin Wilson (16-8) - Jean Silva (11-2)

155 lb: Tom Nolan (6-0) - Nikolas Motta (13-5)

125 lb: Felipe Bunes (13-6) - Joshua Van (9-1)