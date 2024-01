Padnie siatkarski rekord świata! Kosmiczne zarobki!

Siatkarskim światem wstrząsnęła ostatnio wiadomość, że Tijana Bosković, jedna z najlepszych zawodniczek świata, zamieni Eczacibasi Stambuł na derbowego rywala, VakifBank Stambuł. Jak podawał portal Voleybolun Sesi, 26-latkę miały przekonać do transferu marzenia o triumfie w Lidze Mistrzyń, obecność w VakifBanku Giovanniego Guidettiego, trenera, który jest jednocześnie selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Serbii, a także gigantyczne zarobki, sięgające 2 milionów euro za sezon.

Teraz ten sam portal poinformował, że Bosković podjęła decyzję w sprawie swojej przyszłości i zdecydowała się ostatecznie... pozostać w Eczacibasi. Serbka dostała nowy kontrakt, który uczyni z niej zdecydowanie najlepiej zarabiającą zawodniczkę świata!

"Tijana Bosković tuż po kontakcie ze strony derbowego rywala przekazała swojemu klubowi, co oferuje jej VakifBank. Działacze Eczacibasi postanowili zasiąść z zawodniczką do rozmów i nie tylko wyrównali ofertę rywala, ale... przebili ją! Od przyszłego sezonu będzie ona zarabiała 2,5 miliona euro rocznie, co uczyni z niej najlepiej opłacaną siatkarkę w historii. Klub docenił w ten sposób jej lojalność i to, że nie uciekła do konkurencji bezpośrednio po otrzymaniu oferty" - czytamy w Voleybolun Sesi.

Serbska atakująca trafiła nad Bosfor z Partizana Belgrad w 2015 roku. Z Eczacibasi zdobyła dwa brązowe i trzy srebrne medale mistrzostw Turcji, Puchar i trzy Superpuchary kraju, a także dwa złota Klubowych Mistrzostw Świata.

RI, Polsat Sport