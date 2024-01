Wysokie zwycięstwo PGE Spójni

Od początku obie ekipy miały problemy ze skutecznością, chociaż wyłącznie po rzutach Devona Danielsa to gospodarze byli lepsi o siedem punktów. Później starali się nawiązać rywalizację zarówno Adrian Bogucki, jak i Seth LeDay. W debiucie trójkę dość szybko trafił Alex Stein, a m. in. dzięki Stephenowi Brownowi po 10 minutach było 16:12.

W drugiej kwarcie stargardzianie szybko uciekali rywalom - po trafieniach Adama Łapety różnica wzrosła do 14 punktów. Skończyło się to na serii 9:0 i wyniku 32:14 po kolejnym trafieniu Steina. Znowu starał się na to odpowiadać Bogucki, ale to nie wystarczało. Do ataku włączył się też Aleksandar Langović, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:24.

W trzeciej kwarcie ekipa trenera Sebastiana Machowskiego szybko uciekała nawet na 31 punktów po kolejnych zagraniach Devona Danielsa i Aleksandara Langovicia. Adam Hrycaniuk wraz z Andrzejem Plutą próbowali na to reagować, ale różnica była już zbyt duża. Po rzutach wolnych Adama Brenka po 30 minutach było 65:39.

Ostatnia część spotkania tak naprawdę niczego nie zmieniała. Ciągle aktywni byli Stein oraz Daniels, a zespół trenera Wojciecha Bychawskiego nie potrafił realnie odrobić strat. Swoją trójkę trafił też Sebastian Kowalczyk, a PGE Spójnia zwyciężyła ostatecznie 91:54.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Devon Daniels z 21 punktami i 4 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Adrian Bogucki z 17 punktami i 6 zbiórkami.

ORLEN Basket Liga - 17. kolejka

PGE Spójnia Stargard - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 91:54 (16:12, 32:12, 17:15, 26:15)

Spójnia: Devon Daniels 21, Alex Stein 15, Stephen Brown Jr. 12, Adam Łapeta 11, Aleksandar Langovic 10, Adam Brenk 6, Sebastian Kowalczyk 6, Wesley Gordon 4, Damian Krużyński 3, Benjamin Simons 3, Karol Gruszecki 0, Dominik Grudziński 0

Arka: Adrian Bogucki 17, Andrzej Pluta 14, Adam Hrycaniuk 8, Seth Leday 6, Bryce Alford 3, Maksymilian Wilczek 2, Grzegorz Kamiński 2, Jakub Szumert 2, Kacper Marchewka 0, Kacper Gordon 0, Nikodem Czoska 0, Bartłomiej Wołoszyn 0.

