Docenili Lewandowskiego. Tak piszą o nim po meczu Barcelony z Realem

To nie był udany wieczór dla mistrzów Hiszpanii. W starciu dwóch wielkich rywali zdecydowanie lepsi byli "Królewscy", a miano gwiazdy wieczoru bezsprzecznie należy się strzelcowi trzech goli Viniciusowi Juniorowi.

W barwach Barcelony nie błyszczał nikt, nie mogą zatem dziwić przeciętne lub słabe oceny, jakie piłkarze Xaviego dostali od mediów. Stosunkowo najhojniejsi dziennikarze byli dla Lewandowskiego, który w 33. minucie rozegranego w Rijadzie spotkania strzelił jedyną bramkę dla swojej drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski przemówił po blamażu w El Clasico. Krótko i dosadnie

Zdaniem redakcji katalońskiego dziennika "Sport" słowem, które najlepiej opisuje niedzielny występ Polaka jest "resolutivo", co można przetłumaczyć jako "zdecydowany". Przyznano mu notę 6, najwyższą w zespole.

"Nie dostał żadnego dobrej piłki aż do momentu, gdy trochę się spóźnił, zebrał odbitą futbolówkę i potężnym strzałem posłał ją do siatki. Chociaż miał niewielki udział w grze, nos do zdobywania goli to jego fundament - napisał "Sport" w recenzji występu Polaka.

Poza Lewandowskim "szóstkę" otrzymał jeszcze tylko Ilkay Gundogan. Na pięć punktów oceniono występy Ferrana Torresa, Sergiego Roberto, Ronalda Araujo i Inakiego Penii. "Czwórki" wystawiono Alejandro Baldemu, Frenkiemu de Jongowi i Pedriemu, a "trójki" Julesowi Koundemu i Andreasowi Christensenowi.

Surowsi w ocenie piłkarzy Barcelony byli użytkownicy strony internetowej "Sportu". Najwyższą średnią not uzyskał wśród nich Lewandowski - 4,24 punktu. Spośród piłkarz najniżej oceniono Koundego - na 2,19 punktu, a jeszcze gorsze recenzje zebrał trener "Blaugrany" Xavi - średnio 1,8 punktu.

Inny hiszpański dziennik sportowy, "Mundo Deportivo", postawę polskiego napastnika scharakteryzowało określeniem "certero", czyli "celny". "Miał swoją szansę i wykorzystał ją świetnym strzałem z woleja. Nie wszedł w mecz, ale złe dośrodkowania ze skrzydeł nie dawały mu przewagi nad środkowymi obrońcami rywali" - napisał o Lewandowskim dokonujący oceny graczy Barcy dziennikarz Javier Gascon.

Serwis internetowy BarcaUniversal.com ocenił reprezentanta Polski najwyżej ze wszystkich zawodników drużyny Xaviego, na siedem punktów. "Na początku nie miał szczególnie dobrego meczu, kilka razy stracił piłkę pod bramką rywali, ale w końcu zdobył gola znakomitym wolejem i odrobił część strat" - podsumował jego występ.

Na 6,5 punktu zdaniem BarcaUniversal.com zasłużył Gundogan, na 6 Ferran Torres i Joao Felix. Noty 5 dostali Lamine Yamal i Balde, 4,5 Pedri, 4 Christensen, de Jong i Fermin Lopez, 3 Inaki Pena i Sergi Roberto, a Koundemu i ukaranemu czerwoną kartką Araujo przyznano oceny 0.

Jak zmieniał się Robert Lewandowski? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

GW, Polsat Sport