Gwiazdor kadry o grze Polaków. "Jak zaczynamy przegrywać, pojawiają się szaleńcze decyzje"

- Żadna porażka nie wpływa motywująco na drużynę. Nikt z nas nie jest zadowolony po tych dwóch spotkaniach. Z doświadczenia wiem, że nie ma co rozdrapywać ran. Trzeba skupić się na pozytywach, które dotąd były w naszej grze w Euro - powiedział obrotowy reprezentacji piłkarzy ręcznych Kamil Syprzak. Biało-Czerwoni po dwóch porażkach w grupie D w Berlinie - z Norwegią 21:32 i Słowenią 25:32 - stracili szansę na awans do drugiej rundy mistrzostw Europy w Niemczech.

Do plusów Syprzak zaliczył "grę jak równy z równym" przez więcej niż kwadrans z Norwegią i Słowenią. - Ta jakość gdzieś jest. Problem w tym, że mecz trwa 60 a nie 15 minut. Wiem, że niektórzy koledzy po drugiej porażce mieli problemy z zaśnięciem - przyznał.

Zawodnik na co dzień występujący w Paris Saint-Germain dodał, że doświadczenia nie można kupić. Silna mentalność pomaga nie tylko w dobrych, ale przede wszystkim w złych momentach rywalizacji sportowej. - Jak prowadzimy lub mecz jest na styku to wszystko jest dobrze. Jak tylko zaczynamy przegrywać to pojawiają się szaleńcze decyzje i kilka wyrzuconych piłek w aut. A to dzieje się dokładnie po ciężkiej pracy w obronie - dodał.

Reprezentant kraju podkreślił, że wypracowanie automatyzmów wymaga czasu. Tym usprawiedliwia mało udane do tej pory w trakcie turnieju zagrania do niego na koło lub innych graczy występujących na tej pozycji. W klubie z tym nie ma najmniejszych problemów.

Syprzak przypomniał, że zadaniem przed przyjazdem na mistrzostwa Europy było wygranie trzech spotkań. W dwóch przypadkach się nie udało. Pozostała tylko poniedziałkowa rywalizacja z Wyspami Owczymi.

- Przed mistrzostwami już wiedziałem, że to dobry zespół. Coraz częściej słychać o tych nazwiskach, które grają u nich w reprezentacji. To zawodnicy, którzy nie wracają po turnieju do swojego kraju i nie zajmują się czymś innym niż piłka ręczna. Oni na co dzień mają styczność z dyscypliną i grają w najsilniejszych ligach na świecie, w Niemczech czy Danii - podsumował.

GW, PAP