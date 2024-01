Polski piłkarz podjął decyzję. Ma pomóc w walce o utrzymanie

Filip Jagiełło do końca sezonu został wypożyczony z Genoi do drugoligowej Spezii Calcio. Były młodzieżowy reprezentant Polski od sierpnia nie wystąpił w Serie A. 26-letni pomocnik dołączy do Arkadiusza Recy, który gra w Spezii od 2021 roku, ale od listopada jest kontuzjowany.