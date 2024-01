Sensacyjne wieści! Michael Schumacher pokaże się publicznie po raz pierwszy od wypadku?

Do sensacyjnych informacji dotarł włoski dziennik "Corriere della Sera". Michael Schumacher, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, ma wkrótce pokazać się publicznie po raz pierwszy od wypadku z grudnia 2013 roku!

Przypomnijmy, że legenda F1 podczas zjazdu na nartach upadł i uderzył głową w kamień. Niemiec miał na głowie kask i to uratowało jego życie, ale nie uchroniło go przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Jak przekazali wówczas lekarze, doszło do poważnego urazu mózgu. Od tamtej pory rodzina Schumachera chroniła jego prywatność i nie ujawniała zbyt wielu informacji na temat jego stanu.

Schumacher przechodził rehabilitację w swojej rezydencji nad Jeziorem Genewskim. Kierowca objęty był całodobową opieką, a nad stanem jego zdrowia czuwał 15-osobowy zespół, w którego skład wchodzili lekarze, pielęgniarki i masażyści.

Teraz, ponad dziesięć lat po wypadku, Niemiec ma się po raz pierwszy pokazać publicznie! Jak donosi włoski dziennik "Corriere della Sera", "Schumi" ma pojawić się na ślubie swojej córki! Gina Schumacher powie sakramentalne "tak" Iainowi Bethke latem 2024 roku, a ceremonia ma się odbyć na Majorce. Rodzina legendy F1 miała już nawet zamówić profesjonalną firmę ochroniarską, która będzie zabezpieczać okolice willi na Majorce, by uniemożliwić osobom postronnym uczestnictwo w ślubie.

O tym, że stan zdrowia Michaela Schumachera znacznie się poprawił, mówił również w rozmowie z "Daily Mail" Johnny Herbert, były brytyjski kierowca Formuły 1 i bliski kolega Niemca. Przekazał on, że z informacji, które do niego dotarły, wynika, iż "Schumi" siedział z rodziną przy stole i jadł kolację.

