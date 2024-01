Jastrzębski Węgiel nie dał rywalom szans! Pewna wygrana na wyjeździe

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn przegrali z Jastrzębskim Węglem 0:3 w meczu 17. kolejki PlusLigi. Mistrzowie Polski, kilka dni po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, tym razem nie zagrali efektownie, ale pewnie pokonali rywali na wyjeździe i umocnili się na czele ligowej tabeli.

Spotkanie lepiej rozpoczęli jastrzębianie (0:3), ale gospodarze odrobili straty (9:9). W dalszej części seta wynik oscylował wokół remisu i kluczowe dla losów seta okazały się trzy akcje wygrane przez gości od stanu 21:21 do 21:24. Jurij Gladyr zamknął seta skutecznym atakiem (22:25). Gospodarzy pogrążyły w tej partii błędy własne – popełnili ich aż jedenaście przy zaledwie pięciu rywali.

Początek drugiej odsłony podobny do poprzedniej – przewaga gości (3:7) i szybkie wyrównanie wyniku (9:9). Tym razem jednak siatkarze Jastrzębskiego Węgla przejęli inicjatywę w środkowej części seta. Pomogły punktowe zagrywki Jeana Patry (12:13) i Rafała Szymury (13:15), doszła skuteczna gra w ataku i w końcówce jastrzębianie mieli sytuację pod kontrolą (16:21). Seta zakończyła zepsuta zagrywka gospodarzy (20:25).

Trzecia odsłona od początku toczyła się przy przewadze ekipy z Jastrzębia-Zdroju (5:7, 8:12). W środkowej części seta goście odskoczyli na pięć oczek (9:14, 11:16) i wydawało się, że są na dobrej drodze do pewnej wygranej. Olsztynianie ruszyli do odrabiania strat, zmniejszyli różnicę przy zagrywkach Nicolasa Szerszenia (14:16), a później wyrównali wynik po błędach rywali (18:18). Wyrównana walka trwała do stanu 21:22, później serwis gospodarzy w siatkę i atak Tomasza Fornala wyprowadziły jastrzębian na piłkę meczową (21:24). Brakujący punkt zdobył skutecznym atakiem Patry (22:25).

Najwięcej punktów: Nicolas Szerszeń (12), Moritz Karlitzek (10) – Indykpol AZS; Tomasz Fornal (15), Jean Patry (10) – Jastrzębski Węgiel. Gospodarze popełnili zdecydowanie więcej błędów własnych od rywali (27–17). MVP: Norbert Huber (7/11 = 64% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Indykpol AZS Olsztyn – Jastrzębski Węgiel 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)

Indykpol AZS: Szymon Jakubiszak, Joshua Tuaniga, Moritz Karlitzek, Cezary Sapiński, Alan Souza, Nicolas Szerszeń – Kuba Hawryluk (libero) oraz Manuel Armoa, Karol Jankiewicz, Kamil Szymendera. Trener: Javier Weber.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Rafał Szymura, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Ryan Sclater, Edvins Skruders. Trener: Marcelo Mendez.

