Podczas sobotniej gali Wrzosek (3-0, 1 KO, 1 Sub) stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze w MMA. Do tej pory utytułowany kick-boxer mierzył się tylko z innymi zawodnikami wywodzącymi się ze sportów uderzanych. W trzech walkach wygrywał kolejno z Tomaszem Sararą, Tomasem Moznym i Bogdanem Stoicą. Tym razem 31-latkowi przyjdzie zmierzyć się z przeciwnikiem, który dysponuje znacznie większym doświadczeniem, jeśli chodzi o mieszaną formułę.

ZOBACZ TAKŻE: KSW 90: Karta walk

Vitasović (12-5-1, 9 KO, 2 Sub) jest związany z KSW od dłuższego czasu, lecz dopiero teraz będzie miał okazję zadebiutować w okrągłej klatce. Chorwat to uznana postać na bałkańskiej scenie MMA. Na swoim koncie ma 12 zwycięstw, z czego 11 przed czasem. Ostatnio walczył we wrześniu zeszłego roku. Wówczas na gali w rodzinnej Puli pokonał przez TKO w trzeciej rundzie Michała Andryszaka. To zdecydowanie najcenniejszy triumf w dotychczasowej karierze zawodnika z Chorwacji.

W co-main evencie wystąpi Bartosz Fabiński (16-5, 8 KO), dla którego będzie to debiut w KSW. Rywalem "Butchera" będzie Laid Zerhouni (11-8-1NC, 3 KO, 7 Sub) z Francji. Ciekawie zapowiada się starcie w kategorii piórkowej, które może okazać się kluczowe dla dalszych losów tej dywizji. Adam Soldaev (7-2, 4 KO, 1 Sub) skrzyżuje rękawice z Damianem Stasiakiem (14-9, 1 KO, 11 Sub). Łącznie w karcie walk znalazło się 10 pojedynków.

Relacja live i wyniki na żywo gali KSW 90 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk:

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (3-0, 1 KO, 1 Sub) vs Ivan Vitasović (12-5-1, 9 KO, 2 Sub)

83,9 kg/185 lb: Bartosz Fabiński (16-5, 8 KO) vs Laïd Zerhouni (11-8 1NC, 3 KO, 7 Sub)

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (14-9, 1 KO, 11 Sub) vs Adam Soldaev (7-2, 4 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Isai Ramos (6-1, 6 Sub) vs Ramzan Jembiev (5-1, 3 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Werlleson Martins (18-5, 6 KO, 8 Sub) vs Oleksii Polishchuk (11-4, 2 KO, 6 Sub)

52,5 kg/115 lb: Alexandra Toncheva (5-3-1, 1 KO, 1 Sub) vs Ewelina Woźniak (7-2, 2 KO, 3 Sub)

61,2 kg/135 lb: Islam Djabrailov (9-5, 2 KO, 3 Sub) vs Alfan Rocher-Labes (10-2, 2 KO, 4 Sub)

120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (4-4, 2 KO) vs Oļegs Jemeļjanovs (11-4, 5 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Hugo Deux (2-0, 1 KO) vs Gino Van Steenis (4-0, 2 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Szymon Karolczyk (5-3, 3 Sub) vs Artur Krawczyk (4-3, 2 KO, 1 Sub)

mtu, Polsat Sport