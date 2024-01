Mecz Świątek musiał być przerwany! Polka miała pretensje, konieczna interwencja

Świątek przed rozpoczęciem czwartego gema w trzecim secie podeszła do sędzi, by wymienić się z nią uwagami. Chodziło o migający telebim na Rod Laver Arena (kort centralny Australian Open). Podobne zastrzeżenia co do stadionowej oprawy miał kilka dni wcześniej Novak Djokovic.

W wyniku dyskusji Polki z rozjemczynią spotkania doszło do przerwy w spotkaniu, ale już po chwili wznowiono grę.

Świątek przegrała ostatecznie z młodszą rywalką z Czech 6:3, 3:6, 4:6. Dla Noskovej awans do czwartej rundy Australian Open to największy życiowy sukces. Wcześniej jej najlepszym osiągnięciem była druga runda podczas US Open i Roland Garros w 2023 roku.

IM, Polsat Sport