W meczu 17. kolejki PlusLigi naprzeciwko siebie staną Indykpol AZS Olsztyn i Jastrzębski Węgiel. Czy mistrzowie Polski przedłużą serię zwycięstw? Kiedy mecz AZS - Jastrzębski? O której godzinie mecz AZS - Jastrzębski? Transmisja meczu AZS - Jastrzębski w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

AZS w obecnym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nie jest w stanie utrzymać stabilnej formy. Siatkarze klubu z Olsztyna po 16 spotkaniach mają na swoim koncie siedem zwycięstw i dziewięć porażek. Nic zatem dziwnego, że plasują się w środku ligowej tabeli.

Lepszymi wynikami mogą pochwalić się mistrzowie Polski, którzy są liderami PlusLigi. Zespół z Jastrzębia-Zdroju przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę w swoich ostatnich trzech starciach w ekstraklasie siatkarzy. Czy podopieczni Marcelo Mendeza po zakończeniu nadchodzącego spotkania również będą cieszyć się z triumfu?

Warto przypomnieć, że Jastrzębski Węgiel ostatnio odniósł kolejny sukces na arenie międzynarodowej. Mistrzowie Polski awansowali bowiem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Kiedy mecz AZS - Jastrzębski? O której godzinie mecz AZS Jastrzębski?

Data meczu AZS - Jastrzębski to sobota 20 stycznia. Godzina meczu AZS - Jastrzębski to 14:45. Transmisja meczu AZS - Jastrzębski w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

