Siatkarska sensacja w polskiej lidze! Lider pokonany, udany debiut trenera

Siatkarki Grupa Azoty Chemika Police przegrały z Moya Radomką Radom 2:3 w meczu 16. kolejki Tauron Ligi. W roli pierwszego trenera drużyny z Radomia zadebiutował Jakub Głuszak – jego podopieczne sensacyjnie ograły lidera tabeli i to na wyjeździe.

Na początku spotkania przewagę uzyskała drużyna z Radomia (0:3, 2:6). Przyjezdne wykorzystały słabszą postawę policzanek i w środkowej części seta powiększały punktową różnicę (8:12, 9:16 – po asie Natalii Murek). W pewnym momencie gospodynie przegrywały już 13:21 i wówczas poszła punktowa seria, po której zmniejszyły straty do trzech oczek (18:21). Dobrą zmianę dały Bruna Honorio i Saliha Sahin, ale policzanki nie zdołały odrobić strat. Monika Gałkowska przerwała serię, a Martyna Świrad zamknęła seta skutecznym atakiem (21:25).

Drugi set rozpoczął się od wyrównanej gry obu ekip (8:8). Na moment przewagę uzyskała Radomka (10:12), ale później inicjatywę przejęły siatkarki Chemika. Gospodynie punktowały zagrywką (14:13, 15:13 – Dominika Pierzchała, 17:15 – Elizabet Inneh-Varga, 21:17 – Iga Wasilewska), skutecznie grały w ataku i pewnie wygrały tę partię. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Martyna Łukasik (25:20).

W trzeciej odsłonie od początku przeważały siatkarki z Polic (5:2, 10:6). Gospodynie były skuteczniejsze w ofensywie i utrzymywały punktowy dystans w dalszej części seta (14:7, 20:14). Pewnie wygrały 25:20, a w ostatniej akcji Natalia Mędrzyk obiła blok rywalek.

Radomianki nie rezygnowały i udanie rozpoczęły kolejnego seta (5:8). Później wygrały cztery akcje z rzędu, dobrze prezentując się w bloku (7:14). Policzanki przegrywały już 9:17, ale ruszyły do odrabiania strat. Udane wejście zaliczyła chińska rozgrywająca Xia Ding, a przewaga przyjezdnych zaczęła topnieć. Chemik złapał kontakt (18:19), kluczowe akcje w końcówce padły jednak łupem Radomki. Skuteczny atak Świrad ze środka dał radomiankom ostatni punkt (23:25).

Spotkanie zakończyło się więc tie-breakiem. Lepiej rozpoczęły go radomianki, które po ataku Marie Schölzel miały dwa oczka zaliczki przy zmianie stron (6:8). Po niej kolejny atak Niemki, uderzenie Gałkowskiej po bloku i było 6:10. Końcówka to pewna gra Radomki (7:13). Gałkowska wywalczyła piłkę meczową (9:14), a trzy akcje później skutecznym atakiem zakończyła to spotkanie (11:15).

Najwięcej punktów: Martyna Łukasik (18), Elizabet Inneh-Varga (12), Dominika Pierzchała (12), Natalia Mędrzyk (11), Iga Wasilewska (10) – Chemik; Monika Gałkowska (28), Hilary Johnson (20), Martyna Świrad (14), Marie Schölzel (11) – Radomka. Gospodynie lepiej punktowały zagrywką (8–3), radomianki skuteczniejsze w ataku i dominowały w bloku (9–20!). MVP: Monika Gałkowska (22/49 = 45% skuteczności w ataku + 1 as + 5 bloków; zagrała na +25!).

To był wyjątkowy mecz dla trenera Jakuba Głuszaka – po raz pierwszy poprowadził Radomkę i to w starciu z Chemikiem, którego szkoleniowcem był w latach 2016–18 (mistrzostwo Polski 2016, 2017). Policzanki poniosły drugą porażkę w sezonie, ale nadal zajmują fotel lidera z czterema punktami przewagi nad PGE Rysicami Rzeszów. Drużyna z Radomia zapisała ósme zwycięstwo na swym koncie i zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Tauron Ligi.

Grupa Azoty Chemik Police – MOYA Radomka Radom 2:3 (21:25, 25:20, 25:20, 23:25, 11:15)

Chemik: Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Elizabet Inneh-Varga, Martyna Łukasik, Dominika Pierzchała, Marlena Kowalewska – Martyna Grajber-Nowakowska (libero) oraz Bruna Honorio Marques, Saliha Sahin, Iga Wasilewska, Natalia Mędrzyk, Xia Ding. Trener: Marco Fenoglio.

Radomka: Angelika Gajer, Natalia Murek, Martyna Świrad, Monika Gałkowska, Hilary Johnson, Marie Schölzel – Maria Stenzel (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Dagmara Dąbrowska, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Paulina Reiter. Trener: Jakub Głuszak.

Wyniki i skróty meczów 16. kolejki Tauron Ligi:

2024-01-20: #VolleyWrocław – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)

2024-01-21: Grot Budowlani Łódź – Energa MKS Kalisz 3:0 (25:7, 25:19, 25:16)

2024-01-21: Grupa Azoty Akademia Tarnów – ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (13:25, 22:25, 20:25)

2024-01-21: Grupa Azoty Chemik Police – MOYA Radomka Radom 2:3 (21:25, 25:20, 25:20, 23:25, 11:15)

2024-01-22: UNI Opole – Metalkas Pałac Bydgoszcz (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-01-22: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – ITA Tools Stal Mielec (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

