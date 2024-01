Gwiazda sportu oczyszczona z zarzutów! W tle historia z... umierającym psem

Roderick Townsend-Roberts, utytułowany sportowiec paralimpijski, będzie mógł wystartować w Paryżu! Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) oczyściła go z postawionych mu wcześniej zarzutów o stosowanie zabronionych środków.

Czterokrotny medalista igrzysk paralimpijskich w skoku wzwyż i skoku w dal został oskarżony o stosowanie dopingu w listopadzie ubiegłego roku, tuż po tym, jak w jego organizmie wykryto śladowe ilości kapromoreliny - hormonu wzrostu, znajdującego się na liście zakazanych substancji.

Amerykaninowi groziła długa dyskwalifikacja, ale w toku śledztwa okazało się, że Roderick Townsend-Roberts przyjął kapromorelinę zupełnie nieświadomie. Sportowiec wstrzykiwał ten środek swojemu nieuleczalnie choremu psu, Winnie'emu, aby ustabilizować jego wagę (kapromorelina stymuluje u zwierząt apetyt i zwiększa masę ciała). Jakiś czas po śmierci ukochanego zwierzęcia sportowiec wykorzystał tę samą strzykawkę (choć oczywiście z inną igłą), by uzupełnić sobie za pomocą zastrzyku niedobory witaminy D. Lekkoatleta nie wyczyścił jej jednak dokładnie, przez co na ściankach strzykawki pozostały śladowe ilości zabronionej substancji, która wraz z witaminą D dostała się do jego krwiobiegu.

- Szczegółowe dochodzenie, przeprowadzone przez Amerykańską Agencję Antydopingową, wykazało, że Roderick Townsend-Roberts nie przyjmował kapromoreliny świadomie. Próbę oszustwa wykluczyła chociażby naprawdę nieznaczna ilość tej substancji w próbce moczu sportowca. Naszym zadaniem jest karanie winnych, ale i ochrona niewinnych atletów. W tym przypadku podjęliśmy decyzję o całkowitym oczyszczeniu Townsenda-Robertsa z zarzutów o stosowanie dopingu - powiedział Travis Tygart, szef USADA.

31-letni Amerykanin od urodzenia cierpi na uszkodzenie nerwów w prawej ręce. Jego mięśnie nie są w pełni rozwinięte, a mobilność prawego ramienia jest mocno ograniczona. Przyczyną takiego stanu są komplikacje przy porodzie. Gdy Roderick Townsend-Roberts przychodził na świat, pępowina owinęła mu się wokół prawego ramienia i szyi, powodując trwałe uszkodzenie nerwów.

Sportowiec jest jednym z najbardziej utytułowanych niepełnosprawnych lekkoatletów. W dorobku ma między innymi złote medale paralimpijskie z Rio de Janeiro w skoku wzwyż i skoku w dal oraz złoto paralimpijskie z Tokio w skoku wzwyż i srebro w skoku w dal. Ponadto sięgnął również po srebra mistrzostw świata w biegowej sztafecie 4x100 metrów oraz w trójskoku.

RI, Polsat Sport