To będzie jedno z najciekawszych spotkań ćwierćfinałowych Australian Open. Naprzeciw siebie staną Włoch Jannik Sinner i Andriej Rublow. Czy 4. tenisista świata po raz kolejny udowodni, że jest największym faworytem do zwycięstwa całego turnieju? Relacja live i wynik na żywo z meczu Jannik Sinner - Andriej Rublow na Polsatsport.pl. Początek od godziny 10:30.

Jannik Sinner to największa rewelacja tegorocznego Australian Open. Włoch we wszystkich dotychczasowych meczach nie stracił jeszcze choćby jednego seta. Obok Novaka Djokovicia to właśnie 3. tenisista rankingu ATP jest głównym faworytem do triumfu w całej imprezie.

Karen Chaczanow, Sebastian Baez, Jesper De Jong, Botic Van De Zandschulp. Żaden z tych zawodników nie był w stanie wygrać z Sinnerem seta. Dyspozycja Włocha budzi podziw i zdaniem ekspertów jest on głównym faworytem do odebrania tytułu Novakovi Djokoviciovi. Najpierw jednak 4. tenisista świata musi poradzić sobie z walecznym Andrijem Rublowem.

Rosjanin był blisko odpadnięcia z turnieju. O ćwierćfinał Australian Open rywalizował z Alexem De Minaurem. Australijczyk prowadził w meczu już 2:1 i niesiony dopingiem lokalnych kibiców praktycznie witał się z kolejną rundą. Rublow nie zamierzał jednak się poddać. Najpierw doprowadził do remisu, a chwilę później uciszył publiczność wygrywając ponad czterogodzinny bój.

Rublow sześciokrotnie mierzył się z Włochem. Wygrał tylko dwa z tych spotkań i nie będzie faworytem do zwycięstwa również podczas ćwierćfinału Australian Open. Czy Rosjanin po raz kolejny udowodni, że walecznością można zatuszować pewne braki tenisowe? Przekonamy się już za kilka godzin.

KP, Polsat Sport