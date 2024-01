Nowe miasto na mapie Formuły 1. Znika stały punkt

Od 2026 roku wyścig o Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 będzie odbywać się w Madrycie - ogłosiły we wtorek władze stolicy. Zastąpi ona Barcelonę, której umowa kończy się za dwa lata.

Szef F1 Włoch Stefano Domenicali był obecny podczas oficjalnej ceremonii w Madrycie, gdzie ogłoszono wieloletnią umowę miasta z organizacją. Ma ona obowiązywać do 2035 roku.

Mistrzostwa świata F1 powrócą tym samym do stolicy Hiszpanii po ponad 40 latach od ostatniego zorganizowanego tam wyścigu.

Najlepsi kierowcy na świecie w Grand Prix Hiszpanii rywalizują na torze Catalunya pod Barceloną od 1991 roku. Organizatorzy chcieli przedłużyć obowiązującą do 2026 roku umowę, jednak ostatecznie podjęto decyzję, by wyścig przenieść do Madrytu.

Nowy tor w tym mieście - o długości 5,4 km i z 20 zakrętami - musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA).

KZ, Polsat Sport