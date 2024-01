W ramach 18. kolejki PlusLigi lider rozgrywek, Jastrzębski Węgiel podejmie trzynasty Exact Systems Hemarpol Częstochowa. Kiedy mecz Jastrzębski - Częstochowa? O której godzinie? Transmisja spotkania Jastrzębski - Częstochowa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jastrzębski Węgiel w nowym roku jest niepokonany w PlusLidze. W ostatniej kolejce jastrzębianie zmierzyli się na wyjeździe z Indykpolem AZS Olsztyn. W pierwszym secie goście wyszli na prowadzenie 0:3, ale olsztynianie odrobili starty i potem już obie ekipy grały punkt za punkt, aż do stanu 21:21. Wówczas Jastrzębski Węgiel wygrał trzy akcje z rzędu, a seta skutecznym atakiem zamknął Jurij Gladyr.

Drugi set miał podobny przebieg, jednak mistrzowie Polski już w połowie seta zaczęli powiększać przewagę. Mieli już pięciopunktowe prowadzenie, które dotrzymali do końca (25:20). Ostatnia partia od razu zaczęła się od prowadzenia gości. Gospodarze doprowadzili do remisu po 18, ale nie zdołali dotrzymać kroku rywalowi (22:25). Jastrzębski Węgiel wygrał całe spotkanie 3:0. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Norbert Huber, który zdobył 7/11 punktów w ataku (64% skuteczności) do tego dodał jednego asa serwisowego i jeden blok.

Po siedemnastu kolejkach jastrzębianie są liderem PlusLigi. Mają na swoim koncie piętnaście zwycięstw i dwie porażki. Drugi - Aluron CMC Warta Zawiercie traci do pierwszego miejsca cztery punkty.

Trwa zła passa Exact Systems Hemarpol Częstochowa - mają oni na swoim koncie trzy porażki z rzędu. Do tej pory pokonali ich: Projekt Warszawa 0:3, Ślepsk Malow Suwałki 0:3 i w ostatniej kolejce Aluron CMC Warat Zawiercie 0:3. Pierwszy set spotkania był wyrównany do stanu po 22. Chwilę później skutecznym atakiem i punktową zagrywką popisał się Trevor Clevenot i Zawiercianie prowadzili już 1:0 (25:23). W drugiej odsłonie Jurajscy Rycerze prowadzili już 15:10, ale częstochowianie odrobili stratę (18:19). Nie udało się im jednak jej utrzymać i przegrali 20:25.

Trzeci set był już pełną dominacją ekipy Aluron CMC Warta Zawiercie (18:25). W meczu świetnie spisał się Dawid Dulski - atakujący zdobył siedemnaście punktów. Częstochowianie zajmują trzynaste miejsce w tabeli rozgrywek Plusligi - pięć zwycięstw i dwanaście porażek dało im siedemnaście punktów. Do ósmego miejsca, które daje awans do ćwierćfinałów, tracą siedem "oczek".

W tym sezonie doszło już do starcia Jastrzębskiego Węgla z Exact Systems Hemarpol Częstochowa. W 3. kolejce PlusLigi pewne zwycięstwo odnieśli mistrzowie Polski 3:0 (25:15, 25:20, 25:21). W tym spotkaniu MVP został Norbert Hubert, który popisał się aż czterema blokami. Do tego zdobył jednego asa serwisowego i sześć punktów z ataku (6/9).

Kto okaże się lepszy w starciu Huber kontra Dulski? Czy Jastrzębski umocni się na pozycji lidera, a może dojdzie do sensacji w PlusLidze?

Mecz Jastrzębski - Częstochowa zostanie rozegrany we wtorek 23 stycznia o godzinie 20:30. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

KZ, Polsat Sport