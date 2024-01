Legenda wróci do PlusLigi? Prezes nawet się z tym nie kryje!

Georg Grozer wróci do PlusLigi? Jak się okazuje, legendarny siatkarz w przyszłym sezonie może bronić barw Trefla Gdańsk.

Zdaniem Kamila Drąga z Przeglądu Sportowego, słynny niemiecki zawodnik może ponownie zagrać na polskich parkietach. Zgodnie z doniesieniami, Grozera w swoich szeregach widzą szefowie gdańskiej ekipy.

- Georg powiedział mi, że chciałby wrócić do PlusLigi, że podobały mu się dwa lata spędzone w Polsce i fajnie byłoby to powtórzyć. Powiedziałem mu, że w takim razie najlepiej by było, gdybyśmy znowu zagrali w jednym klubie - przyznał cytowany przez PS siatkarz Trefla, Lukas Kampa.

Medialne doniesienia na swój sposób potwierdził Dariusz Gadomski, prezes Trefla.

- Skoro marzeniem Lukasa i Georga jest wspólna gra w jednym klubie, to będziemy pracować, żeby ich marzenia się spełniły. Do konkretów jest jednak bardzo daleko - powiedział.

Grozer aktualnie występuje w tureckiej ekipie Arkas Spor Izmir. Wcześniej przez lata grał we Włoszech, a w latach 2010-2012 grał w PlusLidze w ekipie Asseco Resovii. W 2012 roku reprezentant Niemiec poprowadził rzeszowian do mistrzostwa kraju.

BS, Polsat Sport