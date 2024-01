Siatkarz rozstał się z klubem PlusLigi. Trafi do ZAKSY?

Mateusz Biernat (rocznik 1992) występuje na pozycji rozgrywającego. Karierę siatkarską rozpoczął w klubie AZS PWSZ Stal Nysa, której barw bronił w latach 2012–16. W sezonie 2016/17 przeniósł się do Czech, gdzie grał w klubach VK Ostrava oraz Dukla Liberec, z którą w sezonie 2018/19 wywalczył wicemistrzostwo kraju. W 2020 roku Biernat powrócił do Polski i grał w Gwardii Wrocław w rozgrywkach Tauron 1. Ligi. Z kolei w sezonie 2021/22 rozgrywający zasilił szeregi włoskiej ekipy Consar RCM Ravenna, która występowała w Serie A1. Później przez rok grał w VfB Friedrichshafen w niemieckiej Bundeslidze.

W czerwcu 2023 roku Biernat podpisał kontrakt z Enea Czarnymi Radom. W trakcie okresu przygotowawczego siatkarz doznał kontuzji; musiał poddać się operacji kręgosłupa i rehabilitacji.

Spekuluje się, że w najbliższym czasie Biernat może dołączyć do Grupy Azoty ZAKSA. Klub z Kędzierzyna-Koźla ma w obecnych rozgrywkach ogromne kłopoty kadrowe spowodowane kontuzjami zawodników. Nie ominęły one również rozgrywających. Marcin Janusz uporał się już z urazem, ale nadal niezdolny do gry jest Przemysław Stępień. Na domiar złego, Radosław Gil, który dołączył do zespołu w trakcie sezonu, doznał kontuzji kolana i nie zagra już w obecnym sezonie.

RM, Polsat Sport