Nowy rekord świata w prędkości serwisu. Co za moc!

Do tej niesamowitej sytuacji doszło w meczu Ligi Narodów pomiędzy Brazylią i Koreą Południową. Zawodniczki Canarinhos prowadziły już 2:0. Przy stanie 8:5 w pole serwisowe udała się Ana Cristina de Souza. To, co stało się później, zaskoczyło chyba wszystkich fanów siatkówki zgromadzonych w hali.

20-latka posłała w stronę rywalek potężną zagrywkę. Licznik zmierzył jej prędkość na... 118 km/h! To nowy rekord świata w kobiecej siatkówce. Co ciekawe, Koreanki przyjęły ten cios i akcja skończyła się ich punktem.

Wcześniejszą rekordzistką jest Tijana Boskovic. Serbka huknęła w kierunku Słowenek z zawrotną prędkością - 116 km/h podczas mistrzostw Europy w sierpniu 2023 roku. Co ciekawe, parę dni wcześniej Melissa Vargas zaserwowała aż 112 km/h w meczu Turcja - Szwecja.