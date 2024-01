Perugia pewnie pokonała rywali! Semeniuk z nagrodą MVP, asy serwisowe Leona

Perugia pewnie pokonała przedostatnią drużynę w tabeli; jedynie w drugim secie goście do końca trzymali punktowy kontakt z faworytem. Kamil Semeniuk zagrał w wyjściowym składzie i otrzymał za to spotkanie nagrodę MVP. Zdobył dla Perugii 12 punktów (10/14 = 71% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 47% pozytywnego przyjęcia). Wilfredo Leon w premierowej partii pojawił się na zagrywkę, serwował trzy razy i posłał dwa asy.





Siatkarze Sir Susa Vim Perugia wygrali trzynasty mecz w obecnym sezonie ligowym. Zajmują drugie miejsce w tabeli ligi włoskiej z dorobkiem 40 punktów. Liderem z trzema punktami przewagi jest drużyna Itas Trentino, która w tej serii spotkań pokonała Allianz Milano 3:0.

W najbliższy weekend Perugia powalczy o Puchar Włoch. Turniej finałowy zostanie rozegrany w Unipol Arena w Bolonii. W półfinałach Itas Trentino zmierzy się z Mint Vero Volley Monza, a Sir Susa Vim Perugia z Allianz Milano.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz, bo nasze myśli kierowały się w stronę Final Four Pucharu Włoch. Jednak dziś wieczorem ważne było, aby pomyśleć o lidze. Zdobyliśmy trzy punkty do naszego dorobku i teraz możemy już myśleć o sobotnim półfinale z Milanem – powiedział po meczu Semeniuk, cytowany przez klubowe media.

Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)

RM, Polsat Sport