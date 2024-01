Od kilku dni "Gamer" i "Diamond" publikują w mediach społecznościowych zdjęcia ze wspólnych treningów. Nie ma w tym przypadku - w bieżących przygotowaniach są dla siebie idealnie dopasowanymi sparingpartnerami. Gamrot (23-2-1NC, 8 KO, 5 Sub)będzie walczył z leworęcznym Dos Anjosem (32-15, 5 KO, 11 Sub), a Poirier również jest mańkutem. Natomiast zawodnik z Luizjany szykuje się do rywalizacji ze świetnym grapplerem, jakim jest Saint-Denis (13-1-1NC, 4 KO, 9 Sub). W płaszczyźnie parterowej świetnie odnajduje się Polak, który podczas sparingów może imitować Francuza.

W poniedziałek i sobotę Poirier (29-8-1NC, 14 KO, 8 Sub) opublikował na platformie X (dawniej Twitter) wspólne zdjęcia z zawodnikiem z Kudowy-Zdroju.

Na jeden ze wpisów postanowił odpowiedzieć Saint-Denis. 28-latek na swojej relacji na Instagramie zestawił zdjęcie Gamrota i Poiriera z fotografią, na której znajduje się on sam w towarzystwie doskonale znanego polskim kibicom Salahdine'a Parnasse'a (18-2, 3 KO, 7 Sub). Zawodnik z Aubervilliers to aktualnie jedna z największych gwiazd organizacji KSW. Francuz dzierży tytuły mistrzowskie w kategoriach piórkowej i lekkiej, a całkiem niedawno był blisko zdobycia również pasa w wadze półśredniej. Ponadto w czasie, gdy Gamrot był jeszcze zawodnikiem KSW, sporo mówiło się o jego walce z Parnassem. Panowie zaczepiali się w mediach społecznościowych, ale ostatecznie do pojedynku nie doszło. "Gamer" przeszedł do UFC i temat upadł.

Z IG Benoita Saint-Denisa. Nie ma opcji, żeby jego walka z Poirierem była nudna. Nierealne. pic.twitter.com/Qar4fZi0Zb — Bartłomiej Stachura (@Lowkingpl) January 27, 2024

Teraz podwójny mistrz KSW pomaga w przygotowaniach starszemu koledze. Parnasse jest mańkutem, a więc może imitować jego styl podczas sparingów. Warto również wspomnieć, że sam Saint-Denis w przeszłości wyzywał do walki... Gamrota. Ostatecznie w marcu zmierzy się z jego klubowym kolegą.

Gala UFC 299 zapowiada się znakomicie. W karcie walk znajdą się nie tylko starcia Gamrota z Dos Anjosem czy Poiriera z Saint-Denisem. Main eventem gali będzie starcie, którego stawką będzie tytuł mistrza w wadze koguciej. Sean O'Malley (17-1-1NC, 12 KO, 1 Sub) stoczy bój z Marlonem Verą (22-8-1, 8 KO, 10 Sub). Ponadto dojdzie do ciekawie zapowiadających się pojedynków Burns - Della Maddalena, Holland - Page czy Yan - Song. Natomiast w jednej z pierwszych walk gali wystąpi Michał Oleksiejczuk (19-6-1NC, 14 KO, 1 Sub). "Husarz" zmierzy się z Michelem Pereirą (29-11-2NC, 11 KO, 7 Sub).