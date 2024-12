Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Angeliki Szymańskiej

Po wywalczeniu brązowego medalu ME 2023 w Montpellier i zajmowaniu miejsc na podium w kilku prestiżowych turniejach Grand Slam w maju judoczka z Włocławka pokonała kolejny szczebel w świetnie rozwijającej się karierze, zdobywając w kategorii do 63 kg srebro mistrzostw świata w Abu Zabi. Szymańska, której specjalnością są parterowe dźwignie, wdarła się do ścisłej czołówki rankingu światowej federacji. I nic dziwnego, że była poważną kandydatką do olimpijskiego podium, o czym marzyła także jej trenerka Aneta Szczepańska – druga w igrzyskach 1996 roku w Atlancie. Angelika pokonała w Paryżu Włoszkę Savitę Russo, lecz w 1/16 finału sposób na Polkę znalazła Meksykanka Prisca Awiti Alcaraz, która ostatecznie zdobyła srebro.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE