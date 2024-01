Rosyjski tenisista ma nowe barwy narodowe. "Jestem bardzo dumny"

Rosyjski tenisista Aleksander Szewczenko od przyszłego tygodnia będzie reprezentował Kazachstan. "Jestem z tego bardzo dumny i nie mogę się doczekać, by wyjść na kort i postarać się o pamiętne chwile dla mnie i dla kraju" - napisał 23-letni zawodnik w swoich mediach społecznościowych.

Pochodzący z Rostowa nad Donem Szewczenko to obecnie 48. zawodnik rankingu ATP. W poniedziałek spadnie jednak na 59. miejsce, wskutek odpadnięcia już w pierwszej rundzie Australian Open 2024 (porażka z Hiszpanem Jaume Munarem 3:6, 3:6, 1:6).

W ostatnim czasie w tenisowych imprezach występował, tak jak wszyscy Rosjanie, jako neutralny sportowiec, a przy jego nazwisku nie było narodowej flagi. Lada dzień pojawi się przy nim flaga Kazachstanu.

"Cześć wszystkim, chciałem dać znać, że od przyszłego tygodnia będę reprezentował na korcie Kazachstan. Jestem z tego bardzo dumny i nie mogę się doczekać, by wyjść na kort i postarać się o pamiętne chwile dla mnie i dla kraju" - napisał Szewczenko na swoim Instagramie. O jego "pozyskaniu" poinformowała także Kazachska Federacja Tenisowa.

Tym samym 23-letni gracz stanie się kolejnym tenisistą wywodzącym się z Rosji, który wybrał kazachskie barwy. W 2016 roku zrobił to Aleksander Bublik, 27. zawodnik na światowej liście, triumfator ubiegłorocznego turnieju rangi ATP 500 w Halle. Wśród tenisistek najbardziej znaną Rosjanką reprezentującą Kazachstan jest Jelena Rybakina. Pochodząca z Moskwy zawodniczka gra pod kazachską flagą od 2018 roku. W barwach tego kraju wygrała Wimbledon 2022 roku i doszła do finału Australian Open 2023.

Szewczenko do pierwszej setki rankingu ATP wszedł w 2023 roku. Awans do czołowej pięćdziesiątki dały mu m.in. awans do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Bazylei (w drugiej rundzie pokonał notowanego wówczas w pierwszej dziesiątce Amerykanina Taylora Fritza) oraz finał imprezy z cyklu ATP 250 w Metz (zwycięstwo z notowanym w top 20 Karenem Chaczanowem, porażka z finale z Ugo Humbertem).

W turnieju wielkoszlemowym nowy reprezentant Kazachstanu zadebiutował we French Open 2023. Wtedy też odnotował swój najlepszy wynik w takiej imprezie - dotarł do drugiej rundy.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport