Słynny tenisista zakończył karierę! Tak wyglądał jego ostani mecz (WIDEO)

Zwycięzca US Open z 2020 roku, Dominic Thiem zakończył sportową karierę. Austriacki tenisista ostatnie swoje spotkanie rozegrał podczas turnieju ATP w Wiedniu.

Thiem od 2014 roku grał w turniejach rangi ATP Tour Masters 1000 oraz w Wielkich Szlemach. Największym sukcesem Austriaka był triumf w US Open 2020. Ponadto dwa razy grał w finale Roland Garros, raz w finale Australian Open i dwukrotnie w finałowym meczu ATP Finals. Wygrał również Indian Wells w 2019 roku. Najwyższym miejscem Thiema w rankingu ATP była 3. lokata.

Po wygraniu US Open Austriak nabawił się poważnej kontuzji nadgarstka, która była jednym z powodów przyspieszonej decyzji o zakończeniu kariery. 31-latek przyznał niedawno w rozmowie z "Tennis Major", że od dłuższego czasu zmaga się z depresją. Ostatnim meczem Thiema było spotkanie z Luciano Darderim.

We wtorkowym pojedynku w stolicy Austrii, gdzie startował dzięki "dzikiej karcie", Thiem miał swoje szanse. W pierwszym secie prowadził już 4:2, jednak pozwolił wyżej notowanemu Włochowi doprowadzić do wyrównania. Po zaciętej walce w tie-breaku minimalnie lepszy okazał się Darderi, który w drugiej partii zagrał jeszcze lepiej. Dwa przełamania wystarczyły mu do triumfu 6:2.

Dominic Thiem - Luciano Darderi 6:7 (6:8), 2:6

IM, Polsat Sport