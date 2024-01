Tie-break w Olsztynie! Siatkarze Stali wyszarpali zwycięstwo

W pierwszym secie jedynie na początku goście dotrzymywali kroku rywalom. Olsztynianie zaczęli budować przewagę po asach Moritza Karlitzka (7:5) i Alana Souzy (11:7). Do presji z pola serwisowego doszła skuteczność w ofensywie i Indykpol AZS powiększał przewagę (15:9, 20:13). W końcówce dwa punktowe bloki i atak Souzy przyniosły gospodarzom ostatnie punkty (25:16).

Zobacz także: Polskie kluby siatkarskie grają w europejskich pucharach! Kiedy mecze? Gdzie oglądać transmisje?

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana od poprzedniej. Na początku przewaga przechodziła z rąk do rąk (4:6, 7:6, 7:9). Na przestrzeni seta wynik oscylował wokół remisu i losy tej partii rozstrzygnęły się w końcówce. Gospodarze pierwsi mieli piłkę setową, ale po chwili Kamil Kosiba doprowadził do gry na przewagi. W niej nie zabrakło emocji i kontrowersji. Trener Javier Weber kontestował decyzję arbitrów, którzy nie odgwizdali błędu gości w jednej z kluczowych akcji. Seta zakończył skutecznym atakiem Zouheir El Graoui (28:30).

Trzecią partię gospodarze rozpoczęli bez Nicolasa Szerszenia, który zmagał się z urazem. Drużyna z Nysy przejęła inicjatywę i szybko zaczęli budować przewagę. Po asie Remigiusza Kapicy było 3:7, a w środkowej części seta wynik wyraźnie się rozjechał (11:17). Wydawało się, że goście kontrolują sytuację, ale Indykpol AZS ruszył w pogoń, wygrywając serię akcji od stanu 13:18 do 18:18. Znów decydowała końcówka, w której olsztynianie popełnili dwa błędy w ataku (22:25).

Set numer cztery do udane otwarcie przyjezdnych (4:7) i szybkie wyrównanie olsztynian (8:8). Gospodarze znów uruchomili zagrywkę – asami popisali się Manuel Armoa (12:11, 14:11) i Karlitzek (19:14). Tym razem to goście musieli odrabiać straty i dopięli swego (21:21). Znów losy seta ważyły się do samego końca, a sytuację wyjaśnił dwoma skutecznymi atakami Karlitzek (25:23).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. Początek był wyrównany, a przy zmianie stron punkt zaliczki mieli goście (7:8). W kolejnych akcjach siatkarze Stali kontynuowali punktową serię przy zagrywkach Patryka Szczurka, wykorzystali problemy gospodarzy w przyjęciu i powiększyli przewagę (7:12). To był kluczowy moment seta, bo nysanie już nie oddali prowadzenia. Punktowy blok dał im piłkę meczową (9:14), a dwie akcje później Kamil Kosiba zaatakował po bloku rywali i zakończył to spotkanie (10:15).

Indykpol AZS Olsztyn – PSG Stal Nysa 2:3 (25:16, 28:30, 22:25, 25:23, 10:15)

Indykpol AZS: Alan Souza, Nicolas Szerszeń, Szymon Jakubiszak, Joshua Tuaniga, Moritz Karlitzek, Cezary Sapiński – Kuba Hawryluk (libero) oraz Karol Jankiewicz, Jakub Majchrzak, Manuel Armoa, Jakub Ciunajtis (libero), Kamil Szymendera. Trener: Javier Weber.

PSG Stal: Zouheir El Graoui, Nicolas Zerba, Remigiusz Kapica, Michał Gierżot, Dominik Kramczyński, Tsimafei Zhukouski – Kamil Szymura (libero) oraz Patryk Szczurek, Kamil Kosiba, Kamil Dembiec. Trener: Daniel Pliński.

Wyniki i skróty meczów 18. kolejki PlusLigi:

2024-01-27: Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:17, 27:25, 25:19)

2024-01-27: Barkom Każany Lwów – Projekt Warszawa 0:3 (17:25, 13:25, 19:25)

2024-01-28: Asseco Resovia Rzeszów – Jastrzębski Węgiel 1:3 (21:25, 25:22, 21:25, 14:25)

2024-01-28: GKS Katowice – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (18:25, 26:24, 22:25, 23:25)

2024-01-29: Indykpol AZS Olsztyn – PSG Stal Nysa 2:3 (25:16, 28:30, 22:25, 25:23, 10:15)

2024-01-29: Enea Czarni Radom – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-01-30: KGHM Cuprum Lubin – Trefl Gdańsk (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-02: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

