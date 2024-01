Powrót kwestią czasu! Polski siatkarz uchylił rąbka tajemnicy

Kochanowski nie rozpoczął 2024 roku udanie. 6 stycznia jego Asseco Resovia Rzeszów grała na wyjeździe z Treflem Gdańsk. Już na początku tego spotkania siatkarz musiał opuścić boisko przez kontuzję.

– Niestety, palec jest złamany. Wstępna diagnoza to sześć tygodni przerwy od grania. Lekarze mówią o przedziale od sześciu do ośmiu tygodni, ale ja mam nadzieję, że wyrobię się w tych sześciu. Faktycznie, w transmisji telewizyjnej trudno dokładnie określić, w którym momencie to się stało. To był mój trzeci kontakt z piłką w spotkaniu z Treflem Gdańsk. Razem z Fabianem Drzyzgą udało nam się zatrzymać Mikołaja Sawickiego, ale ja niestety przepłaciłem ten blok złamanym palcem. Nie wyglądało to aż tak źle, bo miałem go zatejpowanego, więc nie można było zrobić jakiegoś brzydkiego zbliżenia. Dopiero w szatni i potem w szpitalu okazało się, że jest złamany - wyjawił.

26-latek opowiedział o tym, jak przebiega proces jego rehabilitacji oraz w jaki sposób stara się trenować.

- Siatkarsko niestety nie mogę robić zbyt wiele. Mogę tylko skakać na sucho, bez żadnego kontaktu z piłką. Ewentualnie ćwiczyć poruszanie się w bloku czy naskoki do ataku. Głównie skupiam się teraz na tym, żeby popracować nad swoimi słabościami fizycznymi, codziennie odbywam trening siłowy. Trenerzy dbają o to, żebym miał co robić. Spędzam dni na zabiegach fizykoterapii i w siłowni - zdradził.

Kochanowski odniósł się także do swoich planów po powrocie oraz celów na ten sezon.

- Planuję być w dobrej formie już od pierwszego meczu, który zagram po tej kontuzji. Nie wiem, czy uda się go zrealizować, ale nie wyobrażam sobie, że miałbym nie zagrać na swoim poziomie do końca sezonu. Faktycznie, jest to długa przerwa od grania w siatkówkę, ale mam nadzieję, że przez te kilka tygodni nie zapomnę, jak się to robi. Może fizycznie będę wyglądał lepiej niż wyglądałem wcześniej. Tak, jak mówiłem, mam teraz trochę czasu, żeby nad tym popracować - zapowiedział.