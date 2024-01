To byłby hitowy transfer! Gwiazda Perugii może trafić do PlusLigi

Takie wieści przekazał "Super Express". Ukrainiec uchodzi za jednego z najlepszych przyjmujących na świecie. Jego odejście z Perugii po zakończeniu sezonu jest praktycznie przesądzone. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy go na parkietach PlusLigi. Jak się okazuje, faworytem do pozyskania Płotnickiego jest Aluron CMC Warta.

Zawiercianie są w ostatnim czasie w znakomitej formie. Wystarczy wspomnieć, że ostatnią porażkę ponieśli 6 grudnia i od tamtej pory pozostają niepokonani zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach. Podopieczni Michała Winiarskiego plasują się aktualnie na trzeciej pozycji w PlusLidze. Aluron CMC Warta ma tyle samo punktów, co drugi Projekt Warszawa oraz o cztery mniej niż prowadzący Jastrzębski Węgiel.

Płotnicki byłby dużym wzmocnieniem dla drużyny z Zawiercia. Ukrainiec występuje w lidze włoskiej od 2017 roku. Najpierw był zawodnikiem Vero Volley Monza, a następnie w 2019 roku przeniósł się do Sir Safety Perugia. W barwach "Block Devils" dwukrotnie wywalczył Puchar Włoch i cztery razy Superpuchar.

Urodzony w Winnicy 26-latek nie jest jedynym siatkarzem, który latem pożegna się z Perugią. Już wiadomo, że z klubem rozstanie się również Wilfredo Leon. W jego przypadku także najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu będzie polska liga.