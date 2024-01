A jednak, wieszczą zwrot akcji w sprawie Leona. Sensacyjnie doniesienia z Włoch

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Wilfredo Leon - to pytanie zadają sobie kibice przede wszystkim w Polsce i we Włoszech. W ostatnich dniach wiele wskazywało na to, że siatkarz trafi do PlusLigi, ale z Italii napłynęły właśnie nowe informacje. Możliwe, że dojdzie do zwrotu akcji.