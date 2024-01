Lublinianki zadebiutowały w tym sezonie w rozgrywkach Euroligi. Nie były faworytkami do awansu do fazy pucharowej i faktycznie - straciły już dawno na to szansę.

W trzynastu rozegranych dotychczas meczach poniosły jedenaście porażek. Wygrały tylko dwukrotnie. Zajmują więc ostatnie miejsce w grupie A.

W pierwszym meczu przeciwko Casademont Saragossa górą były Hiszpanki, które wygrały 64:42.

Początek o godzinie 19:45.