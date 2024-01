Siatkarska LM: Wyniki i skróty meczów barażowych

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała we własnej hail Halkbank Ankara 3:2 w pierwszym meczu barażowym o ćwierćfinał Ligi Mistrzów siatkarzy. PGE Rysice Rzeszów przegrały z VakifBankiem Stambuł 0:3 w pierwszym meczu barażowym o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Rozegrano również inne mecze tej fazy rozgrywek.

Mecz ZAKSY z Halkbankiem dostarczył sporo emocji i miał kilka zwrotów akcji. W połowie piątego seta mecz został przerwany na ponad kwadrans wskutek pomyłki sędziów przy liczeniu punktów i związanego z tym zamieszania. ZAKSA wygrała to spotkanie 3:2 (15:12 w tie-breaku). Rewanż zostanie rozegrany 7 lutego w Turcji. By wywalczyć awans do ćwierćfinału kędzierzynianie muszą w rewanżu wygrać z Halkbankiem jakimkolwiek stosunkiem setów. W przypadku porażki 2:3 rozegrany będzie tzw. złoty set. Jeśli uda im się pokonać turecką ekipę, o półfinał zmierzą się z włoskim zespołem Cucine Lube Civitanova.

PGE Rysice Rzeszów przegrały we własnej hali z VakifBankiem Stambuł 0:3 w pierwszym meczu barażowym o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. MVP spotkania została Gabi (17 punktów), a 18 oczek zdobyła Alexandra Frantti. Najskuteczniejszą w rzeszowskiej ekipie była Amanda Coneo (20 punktów). Rewanż rozegrany zostanie 8 lutego w Turcji.

Baraże Ligi Mistrzów siatkarzy 2024:



2024-01-30: Guaguas Las Palmas – VK Lvi Praga 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)

2024-01-31: Berlin Recycling Volleys – Tours VB 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:22)

2024-01-31: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Halkbank Ankara 3:2 (21:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:12)

Baraże Ligi Mistrzyń siatkarek 2024:



2024-01-30: PGE Rysice Rzeszów – VakifBank Stambuł 0:3 (20:25, 12:25, 26:28)

2024-02-01: SC Prometey Dnipro – Eczacibasi Dynavit Stambuł (czwartek, godzina 16.55; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-02-01: Allianz MTV Stuttgart – SC Poczdam (czwartek, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1).

Robert Murawski/Polsat Sport, PAP